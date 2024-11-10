Как приготовить идеальную утку, которая станет украшением новогоднего стола

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Отличное новогоднее блюдо — утка с цитрусовыми, которое создаст атмосферу праздничного застолья. Поджаренная утка с хрустящей корочкой, покрытой апельсиновой глазурью и украшенная розмарином и запеченными фруктами, порадует гостей не только вкусом, но и внешним видом.

Фото: commons.wikimedia.org by Kolforn, CC BY-SA 4.0

Основу аромата блюда составляют апельсины и мандарины, которые привносят свежий цитрусовый вкус и сладость. Это блюдо готовится несложно, но требует внимания к деталям, таким как регулирование температуры запекания и тщательное покрытие глазурью в последние минуты приготовления.

Для этого рецепта потребуется утка (примерно 2 кг), чеснок, розмарин и различные цитрусовые. Приготовление начинается с подготовки утки: лишняя кожа и кончики крыльев удаляются, а кожицу на грудке и ножках прокалывают, чтобы мясо лучше пропеклось.

Внутрь утки помещают смесь розмарина, апельсиновой цедры, чеснока, соли и перца для аромата. Нарезанные фрукты и чеснок выкладываются вокруг утки, а для поддержания сочности блюда в форму добавляют куриный бульон и апельсиновый сок.

Запекать утку рекомендуется около 2 часов, при этом ее регулярно поливают выделяющимся соком для поддержания сочности. За 15 минут до завершения запекания утка покрывается глазурью, приготовленной из апельсинового сока, коричневого сахара и сливочного масла, что придает блюду особый глянец и вкус.

Утку нарезают на порционные куски и подают с ароматным соусом, смешанным из сока запекания и глазури.

Уточнения

У́тка — представитель птиц из нескольких родов семейства утиных: пеганки, нырковые утки, савки, речные утки, утки-пароходы, мускусные утки и крохали; всего более 110 видов.

