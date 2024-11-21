Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путин: Россия применила новейшую систему "Орешник" по объекту ОПК Украины
Путин предупредил о возможности России развернуть РСМД
Путин: конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера
Пять шагов для безопасной зимовки дачи
Путин выступил со срочным обращением к россиянам по ситуации на Украине
Почему животные впадают в спячку зимой
Ошибки в интерьере маленькой квартиры, которые уменьшают пространство
Президент Союза похоронных организаций рассказал, кто решает, где хоронить артистов
Один салат — и никакой тяжести: легкость и вкус в одной тарелке

Как спасти вчерашнее пюре: аппетитные картофельные котлеты

0:58
Еда

Существует простое правило: картофельное пюре лучше съедать сразу, так как через несколько часов оно теряет свою привлекательность и вкус. Однако иногда получается приготовить слишком много, и остаются остатки.

Как спасти вчерашнее пюре: аппетитные картофельные котлеты
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как превратить вчерашнее пюре в аппетитные картофельные котлеты

Ингредиенты

  • оставшееся картофельное пюре;
  • 2 ст. ложки муки;
  • около 100 г тёртого твёрдого сыра;
  • несколько веточек зелени;
  • соль и пряности по вкусу.

Приготовление

Переложите пюре в глубокую миску. Добавьте одно куриное яйцо и перемешайте до однородности. Всыпьте соль, пряности и измельчённую зелень, затем добавьте муку и снова перемешайте. На разогретую сковороду с маслом выкладывайте небольшие котлетки из картофельной массы и обжаривайте до золотистой корочки.

Подавать такие котлеты можно с любым соусом по вкусу.

Уточнения

Пюре́ (фр. purée, от старофр. purer "очищать") — перетёртые либо размятые плоды, овощи и корнеплоды.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Секрет вкусного яблочного пирога: попробуйте старый добрый рецепт
Еда и рецепты
Секрет вкусного яблочного пирога: попробуйте старый добрый рецепт Аудио 
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Наука и техника
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы Аудио 
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Шоу-бизнес
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы Аудио 
Популярное
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет

Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.

Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Карающие лучи РС-26 Рубеж? Что шесть раз таинственно ударило по Южмашу в Днепропетровске Дмитрий Плотников Русская белая эмиграция с Гитлером и против Гитлера Сергей Лебедев Кремль держит паузу, ударив по Южмашу баллистикой. Паника у противника растёт Любовь Степушова
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Последние материалы
Путин: конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера
Пять шагов для безопасной зимовки дачи
Как спасти вчерашнее пюре: аппетитные картофельные котлеты
Путин выступил со срочным обращением к россиянам по ситуации на Украине
Ошибки в интерьере маленькой квартиры, которые уменьшают пространство
Почему животные впадают в спячку зимой
Президент Союза похоронных организаций рассказал, кто решает, где хоронить артистов
Один салат — и никакой тяжести: легкость и вкус в одной тарелке
Лучшее упражнение для сильных ног и упругих ягодиц
Европа занимается самообманом, надеясь обойтись без газа из России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.