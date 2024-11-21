Как спасти вчерашнее пюре: аппетитные картофельные котлеты

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Существует простое правило: картофельное пюре лучше съедать сразу, так как через несколько часов оно теряет свою привлекательность и вкус. Однако иногда получается приготовить слишком много, и остаются остатки.

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Как превратить вчерашнее пюре в аппетитные картофельные котлеты

Ингредиенты

оставшееся картофельное пюре;

2 ст. ложки муки;

около 100 г тёртого твёрдого сыра;

несколько веточек зелени;

соль и пряности по вкусу.

Приготовление

Переложите пюре в глубокую миску. Добавьте одно куриное яйцо и перемешайте до однородности. Всыпьте соль, пряности и измельчённую зелень, затем добавьте муку и снова перемешайте. На разогретую сковороду с маслом выкладывайте небольшие котлетки из картофельной массы и обжаривайте до золотистой корочки.

Подавать такие котлеты можно с любым соусом по вкусу.

Уточнения

Пюре́ (фр. purée, от старофр. purer "очищать") — перетёртые либо размятые плоды, овощи и корнеплоды.



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