Перловка, которая понравится всем: пять простых секретов

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Перловка редко появляется на столах, что является ошибкой, ведь её польза для здоровья неоспорима, а стоимость остаётся доступной. К сожалению, многие считают, что каша из перловки получается безвкусной, даже при длительном вымачивании.

Фото: commons.wikimedia.org by Johann Jaritz, CC BY-SA 4.0

Пять секретов вкусной перловки

1. Тщательное промывание крупы

Вымачивание — полезный этап, но оно не заменяет основательное промывание. Поэтому перед варкой не забывайте тщательно промыть перловку, чтобы улучшить её текстуру и вкус.

2. Особая техника варки

Чтобы перловка была мягкой и ароматной, используйте специальный метод варки. После промывания доведите крупу до кипения и варите около четырёх минут. Затем слейте воду и добавьте новую порцию жидкости.

3. Пропорции воды и масла

Для перловки важно соблюдать соотношение воды к крупе — от 1 к 3 до 1 к 5. В начале варки добавьте чайную ложку масла, чтобы каша стала более насыщенной и нежной.

4. Правильная посуда

Чтобы перловка получилась максимально вкусной, выбирайте посуду с толстыми стенками, которая обеспечит равномерный нагрев и позволит крупе раскрыться.

5. Время на "отдых"

Перловке нужно постоять после варки, чтобы вкус стал более насыщенным. Оставьте кашу на несколько минут перед подачей, и она порадует вас своей мягкостью и богатым вкусом.

Уточнения

Перло́вая крупа́ - вид ячменной крупы в форме гладких зёрен белого или слегка желтоватого цвета продолговатой или круглой формы, используемый в качестве основы для гарниров и каш, засыпки для супов, рагу.



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