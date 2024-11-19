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Идеальный винегрет: хитрости, которые изменят вкус салата

Еда

Винегрет — это простой, недорогой и вкусный салат, который может стать отличным дополнением к основному приёму пищи. Благодаря ему рацион становится более разнообразным, и многим хочется готовить его чаще.

Идеальный винегрет: хитрости, которые изменят вкус салата
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Чтобы винегрет получался действительно безупречным, повар Юлия Архипова, кулинарный эксперт издания "БелНовости", делится двумя простыми хитростями, которые помогут раскрыть вкус блюда на полную.

Два секрета для идеального винегрета

Качественная заправка

Часто успех блюда зависит от мелочей, и винегрет не исключение. Вкусная заправка — основа этого салата. Для неё смешайте три столовые ложки нерафинированного масла с чайной ложкой уксуса, горчицы и сахара. Если хотите придать заправке особый аромат, замените сахар на мёд.

Использование масла

Чтобы ингредиенты не теряли форму и не окрашивались, перед смешиванием обработайте каждый продукт маслом. Это сохранит свежесть цветов и текстуру салата, делая его ещё более аппетитным.

Уточнения

Винегретная заправка французская заправка, соус винегрет (фр. vinaigrette, sauce vinaigrette, от vinaigre - "уксус") — салатная заправка, основными ингредиентами которой являются уксус и растительное масло.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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