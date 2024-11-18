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Как приготовить «Столичный» салат: классика, которая удивит

0:57
Еда

Часто мы повторяем одни и те же рецепты салатов, и домашняя кухня может показаться однообразной. Но среди классических рецептов есть те, которые могут добавить разнообразия и обновить привычный стол.

Как приготовить «Столичный» салат: классика, которая удивит
Фото: commons.wikimedia.org by Carlosdisogra, CC BY-SA 4.0

Рецепт "Столичного" салата

Ингредиенты

  1. около 300 г отварного куриного филе;
  2. банка зелёного горошка;
  3. 2-3 маринованных огурца;
  4. 2-3 отварные картофелины;
  5. одна отварная морковь;
  6. несколько перьев зелёного лука;
  7. соль и майонез по вкусу.

Приготовление

"Столичный" салат по составу напоминает оливье, но отличается вкусом. Все ингредиенты отварите до готовности и остудите. Горошек откиньте на дуршлаг, чтобы избавиться от жидкости.

Измельчите все ингредиенты, ориентируясь на размер горошка, как в оливье. Положите всё в салатник, добавьте соль и майонез, аккуратно перемешайте.

Уточнения

Оливье́ - закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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