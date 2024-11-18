Как приготовить «Столичный» салат: классика, которая удивит

Часто мы повторяем одни и те же рецепты салатов, и домашняя кухня может показаться однообразной. Но среди классических рецептов есть те, которые могут добавить разнообразия и обновить привычный стол.
"Столичный" салат по составу напоминает оливье, но отличается вкусом. Все ингредиенты отварите до готовности и остудите. Горошек откиньте на дуршлаг, чтобы избавиться от жидкости.
Измельчите все ингредиенты, ориентируясь на размер горошка, как в оливье. Положите всё в салатник, добавьте соль и майонез, аккуратно перемешайте.
Оливье́ - закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.
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