Как приготовить «Столичный» салат: классика, которая удивит

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Часто мы повторяем одни и те же рецепты салатов, и домашняя кухня может показаться однообразной. Но среди классических рецептов есть те, которые могут добавить разнообразия и обновить привычный стол.

Фото: commons.wikimedia.org by Carlosdisogra, CC BY-SA 4.0

Рецепт "Столичного" салата

Ингредиенты

около 300 г отварного куриного филе; банка зелёного горошка; 2-3 маринованных огурца; 2-3 отварные картофелины; одна отварная морковь; несколько перьев зелёного лука; соль и майонез по вкусу.

Приготовление

"Столичный" салат по составу напоминает оливье, но отличается вкусом. Все ингредиенты отварите до готовности и остудите. Горошек откиньте на дуршлаг, чтобы избавиться от жидкости.

Измельчите все ингредиенты, ориентируясь на размер горошка, как в оливье. Положите всё в салатник, добавьте соль и майонез, аккуратно перемешайте.

Уточнения

Оливье́ - закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.



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