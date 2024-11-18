Салат с плавленым сыром и яйцом: простой рецепт из прошлого

Многие популярные салаты прошлого незаслуженно забыты, хотя когда-то они были настоящими звёздами праздничных столов. Один из таких рецептов — простой и доступный салат, который неоднократно выручал хозяек, позволяя приготовить вкусное блюдо без больших затрат.
Для удобства натрите сырки, предварительно подержав их в морозилке — так они будут легче измельчаться. Если не удалось найти плавленый сыр хорошего качества, можно использовать колбасный сыр, который также отлично подойдёт для этого салата.
Нарежьте варёные яйца кубиками, мелко порубите чеснок. Все подготовленные ингредиенты переложите в салатник, добавьте соль, специи и заправьте майонезом. При желании украсьте салат свежей зеленью.
Плавленый сыр - молочный продукт, получаемый в результате переработки обычного сыра или творога.
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