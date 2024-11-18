Салат с плавленым сыром и яйцом: простой рецепт из прошлого

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие популярные салаты прошлого незаслуженно забыты, хотя когда-то они были настоящими звёздами праздничных столов. Один из таких рецептов — простой и доступный салат, который неоднократно выручал хозяек, позволяя приготовить вкусное блюдо без больших затрат.

Фото: commons.wikimedia.org by Carioca, CC BY-SA 3.0

Рецепт забытого салата с плавленым сыром

Ингредиенты

2 пачки плавленого сыра;

2-3 зубчика чеснока;

несколько ложек майонеза;

2 варёных яйца;

соль, специи и зелень по вкусу.

Приготовление

Для удобства натрите сырки, предварительно подержав их в морозилке — так они будут легче измельчаться. Если не удалось найти плавленый сыр хорошего качества, можно использовать колбасный сыр, который также отлично подойдёт для этого салата.

Нарежьте варёные яйца кубиками, мелко порубите чеснок. Все подготовленные ингредиенты переложите в салатник, добавьте соль, специи и заправьте майонезом. При желании украсьте салат свежей зеленью.

Уточнения

Плавленый сыр - молочный продукт, получаемый в результате переработки обычного сыра или творога.



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