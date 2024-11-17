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Как приготовить молочный коктейль с необычными добавками

1:05
Еда

Молочный коктейль — популярный напиток, который приятно освежает в тёплое время года и любим как взрослыми, так и детьми. Хотя классический рецепт коктейля многим знаком, иногда хочется добавить разнообразия.

Как приготовить молочный коктейль с необычными добавками
Фото: commons.wikimedia.org by Yuvaqueen, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты для необычного молочного коктейля

Малина с белым шоколадом

Многие могут удивиться, но сочетание малины и белого шоколада придаст коктейлю насыщенный вкус и необычную текстуру. На одну порцию используйте около 100 граммов малины и такого же количества белого шоколада.

Печенье

Молоко и печенье — классическое сочетание, которое идеально подходит и для коктейля. Добавьте около восьми штук вашего любимого печенья, и напиток обретёт особую нежность и мягкость.

Кофе с какао

Для тех, кто хочет взбодриться и получить заряд энергии, попробуйте коктейль с кофе и какао. На порцию потребуется 100 мл охлаждённого кофе и одна ложка какао. Этот коктейль отлично утоляет жажду и дарит свежие силы.

Уточнения

Молочный коктейль или Милкшейк (от англ. milkshake) — десертный напиток на основе молока и мороженого, один из символов американской кухни.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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