Как приготовить молочный коктейль с необычными добавками

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Молочный коктейль — популярный напиток, который приятно освежает в тёплое время года и любим как взрослыми, так и детьми. Хотя классический рецепт коктейля многим знаком, иногда хочется добавить разнообразия.

Фото: commons.wikimedia.org by Yuvaqueen, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты для необычного молочного коктейля

Малина с белым шоколадом

Многие могут удивиться, но сочетание малины и белого шоколада придаст коктейлю насыщенный вкус и необычную текстуру. На одну порцию используйте около 100 граммов малины и такого же количества белого шоколада.

Печенье

Молоко и печенье — классическое сочетание, которое идеально подходит и для коктейля. Добавьте около восьми штук вашего любимого печенья, и напиток обретёт особую нежность и мягкость.

Кофе с какао

Для тех, кто хочет взбодриться и получить заряд энергии, попробуйте коктейль с кофе и какао. На порцию потребуется 100 мл охлаждённого кофе и одна ложка какао. Этот коктейль отлично утоляет жажду и дарит свежие силы.

Уточнения

Молочный коктейль или Милкшейк (от англ. milkshake) — десертный напиток на основе молока и мороженого, один из символов американской кухни.



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