Почему в котлеты стоит добавить сливочное масло и сахар

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Любой повар подтвердит, что дополнительные ингредиенты способны полностью преобразить котлеты. Даже самые необычные добавки часто приводят к положительным результатам. Однако, когда речь заходит о сливочном масле и сахаре, у многих возникают сомнения: котлеты всё-таки не десерт.

Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, PDM

Почему стоит добавлять сливочное масло и сахар в котлеты

Сливочное масло

Иногда трудно определить сочность мяса на глаз. Даже качественное мясо может сделать котлеты суховатыми. Сливочное масло помогает сохранить их сочность. Существует два способа его добавления.

Кусочки масла в центре. Нарежьте масло кубиками и поместите по одному в центр каждой котлеты.

Масло в фарше. Заморозьте масло, натрите его на тёрке и добавьте в фарш. Это поможет равномерно распределить масло и сделать котлеты сочнее.

Сахар

Сахар выполняет сразу две важные функции, поэтому его стоит добавить в небольшом количестве. Во-первых, он является натуральным усилителем вкуса, делая котлеты более насыщенными. Во-вторых, сахар способствует образованию аппетитной корочки, которая удерживает сок внутри и не даёт котлетам пересушиться.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.



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