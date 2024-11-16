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Почему в котлеты стоит добавить сливочное масло и сахар

1:18
Еда

Любой повар подтвердит, что дополнительные ингредиенты способны полностью преобразить котлеты. Даже самые необычные добавки часто приводят к положительным результатам. Однако, когда речь заходит о сливочном масле и сахаре, у многих возникают сомнения: котлеты всё-таки не десерт.

Почему в котлеты стоит добавить сливочное масло и сахар
Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, PDM

Почему стоит добавлять сливочное масло и сахар в котлеты

Сливочное масло

Иногда трудно определить сочность мяса на глаз. Даже качественное мясо может сделать котлеты суховатыми. Сливочное масло помогает сохранить их сочность. Существует два способа его добавления.

Кусочки масла в центре. Нарежьте масло кубиками и поместите по одному в центр каждой котлеты.

Масло в фарше. Заморозьте масло, натрите его на тёрке и добавьте в фарш. Это поможет равномерно распределить масло и сделать котлеты сочнее.

Сахар

Сахар выполняет сразу две важные функции, поэтому его стоит добавить в небольшом количестве. Во-первых, он является натуральным усилителем вкуса, делая котлеты более насыщенными. Во-вторых, сахар способствует образованию аппетитной корочки, которая удерживает сок внутри и не даёт котлетам пересушиться.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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