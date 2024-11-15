Оливье, как у шефа: секреты воздушного и вкусного салата

Многие женщины, заказывая оливье в ресторане, стремятся разгадать секреты его приготовления. Даже на встречах у подруг хозяйки часто оценивают оливье "конкуренток", сравнивая его со своим рецептом. Это неудивительно, ведь оливье — одно из самых знаковых блюд на нашей кухне.
Меньше картошки, больше яиц
Картофель делает салат плотным и тяжёлым, что не является главной целью оливье. Чтобы салат оставался лёгким и воздушным, добавляйте картофель умеренно, а количество яиц можно увеличить — они придают блюду лёгкость и нежность.
Хотя мелкая нарезка всех ингредиентов требует времени и усилий, это стоит того. Одинаковая нарезка позволяет раскрыть вкус салата в полной мере, делая его более гармоничным.
Несмотря на его калорийность, майонез остаётся важной частью классического оливье. На салат требуется не так уж много майонеза, а его вкус прекрасно дополняет все ингредиенты, создавая узнаваемый вкус.
Оливье́ - закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.
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