Оливье, как у шефа: секреты воздушного и вкусного салата

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие женщины, заказывая оливье в ресторане, стремятся разгадать секреты его приготовления. Даже на встречах у подруг хозяйки часто оценивают оливье "конкуренток", сравнивая его со своим рецептом. Это неудивительно, ведь оливье — одно из самых знаковых блюд на нашей кухне.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

Секреты приготовления эталонного оливье

Меньше картошки, больше яиц

Картофель делает салат плотным и тяжёлым, что не является главной целью оливье. Чтобы салат оставался лёгким и воздушным, добавляйте картофель умеренно, а количество яиц можно увеличить — они придают блюду лёгкость и нежность.

Единообразная нарезка

Хотя мелкая нарезка всех ингредиентов требует времени и усилий, это стоит того. Одинаковая нарезка позволяет раскрыть вкус салата в полной мере, делая его более гармоничным.

Майонез — важная деталь

Несмотря на его калорийность, майонез остаётся важной частью классического оливье. На салат требуется не так уж много майонеза, а его вкус прекрасно дополняет все ингредиенты, создавая узнаваемый вкус.

Уточнения

Оливье́ - закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.



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