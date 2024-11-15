Голени в пряном соусе с кари и апельсином: попробуйте новый рецепт

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриное мясо отличается нежным и деликатным вкусом, поэтому его лучше подавать с насыщенным маринадом или оригинальным соусом. Попробуйте сочетать курицу с имбирём, карри и цитрусовыми — такое блюдо не оставит равнодушными ваших гостей.

Фото: flickr.com by Pest15, CC BY-SA 2.0

Предлагаем рецепт куриных голеней в пряном соусе с апельсинами. Результат по-настоящему впечатляющий!

Как приготовить куриные голени с имбирём, карри и апельсином

Ингредиенты

килограмм куриных голеней;

1 ч. ложка соли;

1 луковица и 2 моркови;

3 зубчика чеснока;

небольшой кусочек корня имбиря;

1 ст. ложка карри;

2 апельсина.

Приготовление

Промойте голени, обсушите бумажным полотенцем и сделайте несколько надрезов до косточки. Положите голени в миску, посолите, по желанию добавьте перец и немного масла, перемешайте и оставьте на 15 минут. На разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарьте голени до золотистой корочки, затем уберите их с огня. В той же сковороде обжарьте лук и тёртую морковь. Добавьте измельчённые чеснок и имбирь, перемешайте. Всыпьте карри, перемешайте и готовьте ещё 3 минуты. С одного апельсина снимите цедру и выжмите сок. Добавьте сок и цедру к овощам, посолите по вкусу. Верните голени в сковороду, перемешайте. Тушите под крышкой на небольшом огне ещё 20 минут.

Уточнения

Курку́ма дли́нная Куркума домашняя, Куркума культурная, или турмерик, жёлтый имбирь (лат. Cúrcuma lónga) — многолетнее травянистое растение, вид рода Куркума (Curcuma) семейства Имбирные (Zingiberaceae).



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