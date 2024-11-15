Голени в пряном соусе с кари и апельсином: попробуйте новый рецепт

Куриное мясо отличается нежным и деликатным вкусом, поэтому его лучше подавать с насыщенным маринадом или оригинальным соусом. Попробуйте сочетать курицу с имбирём, карри и цитрусовыми — такое блюдо не оставит равнодушными ваших гостей.
Фото: flickr.com by Pest15, CC BY-SA 2.0
Предлагаем рецепт куриных голеней в пряном соусе с апельсинами. Результат по-настоящему впечатляющий!
Как приготовить куриные голени с имбирём, карри и апельсином
Ингредиенты
килограмм куриных голеней;
1 ч. ложка соли;
1 луковица и 2 моркови;
3 зубчика чеснока;
небольшой кусочек корня имбиря;
1 ст. ложка карри;
2 апельсина.
Приготовление
Промойте голени, обсушите бумажным полотенцем и сделайте несколько надрезов до косточки. Положите голени в миску, посолите, по желанию добавьте перец и немного масла, перемешайте и оставьте на 15 минут.
На разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарьте голени до золотистой корочки, затем уберите их с огня.
В той же сковороде обжарьте лук и тёртую морковь. Добавьте измельчённые чеснок и имбирь, перемешайте.
Всыпьте карри, перемешайте и готовьте ещё 3 минуты. С одного апельсина снимите цедру и выжмите сок. Добавьте сок и цедру к овощам, посолите по вкусу.
Верните голени в сковороду, перемешайте. Тушите под крышкой на небольшом огне ещё 20 минут.
Уточнения
Курку́ма дли́ннаяКуркума домашняя, Куркума культурная, или турмерик, жёлтый имбирь (лат. Cúrcuma lónga) — многолетнее травянистое растение, вид рода Куркума (Curcuma) семейства Имбирные (Zingiberaceae).