Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, кто проживает в московской трёхуровневой квартире Валерия Леонтьева
Меган Маркл вышла в свет без принца Гарри и снова спровоцировала слухи о разводе
Влюблённые Тимур Родригез и Катя Кабак появились на кинопремьере
Почему Китай начал чаще блокировать платежи из дружественных по отношению к России стран
Эксперт назвал главные ошибки при проверке уровня масла в двигателе автомобиля
Какие цвета маникюра популярны в ноябре 2024 года
Екатерина Климова высказалась о неудачах в личной жизни: надеюсь, дети меня простят
Журналист Владимир Познер нашёл работу в Италии
Как обрезка усов у огурцов увеличивает урожай и защищает растения от заболеваний

Голени в пряном соусе с кари и апельсином: попробуйте новый рецепт

1:36
Еда

Куриное мясо отличается нежным и деликатным вкусом, поэтому его лучше подавать с насыщенным маринадом или оригинальным соусом. Попробуйте сочетать курицу с имбирём, карри и цитрусовыми — такое блюдо не оставит равнодушными ваших гостей.

Голени в пряном соусе с кари и апельсином: попробуйте новый рецепт
Фото: flickr.com by Pest15, CC BY-SA 2.0

Предлагаем рецепт куриных голеней в пряном соусе с апельсинами. Результат по-настоящему впечатляющий!

Как приготовить куриные голени с имбирём, карри и апельсином

Ингредиенты

  • килограмм куриных голеней;
  • 1 ч. ложка соли;
  • 1 луковица и 2 моркови;
  • 3 зубчика чеснока;
  • небольшой кусочек корня имбиря;
  • 1 ст. ложка карри;
  • 2 апельсина.

Приготовление

  1. Промойте голени, обсушите бумажным полотенцем и сделайте несколько надрезов до косточки. Положите голени в миску, посолите, по желанию добавьте перец и немного масла, перемешайте и оставьте на 15 минут.
  2. На разогретой сковороде с небольшим количеством масла обжарьте голени до золотистой корочки, затем уберите их с огня.
  3. В той же сковороде обжарьте лук и тёртую морковь. Добавьте измельчённые чеснок и имбирь, перемешайте.
  4. Всыпьте карри, перемешайте и готовьте ещё 3 минуты. С одного апельсина снимите цедру и выжмите сок. Добавьте сок и цедру к овощам, посолите по вкусу.
  5. Верните голени в сковороду, перемешайте. Тушите под крышкой на небольшом огне ещё 20 минут.

Уточнения

Курку́ма дли́нная Куркума домашняя, Куркума культурная, или турмерик, жёлтый имбирь (лат. Cúrcuma lónga) — многолетнее травянистое растение, вид рода Куркума (Curcuma) семейства Имбирные (Zingiberaceae).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Авто, которые не ломаются: топ самых надёжных моделей 2024 года
Авто
Авто, которые не ломаются: топ самых надёжных моделей 2024 года Аудио 
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Авто
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака Аудио 
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
Красота и стиль
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок? Аудио 
Популярное
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую

Как влияет холостой ход в пробках на двигатель автомобиля? Узнайте мнение экспертов и советы, как защитить свой мотор и продлить его срок службы.

Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Мал, да удал. Лёгкий и стремительный советский танк БТ-7 Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Названы 8 автомобилей с самыми ненадёжными японскими коробками передач
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Последние материалы
Меган Маркл вышла в свет без принца Гарри и снова спровоцировала слухи о разводе
Влюблённые Тимур Родригез и Катя Кабак появились на кинопремьере
Почему Китай начал чаще блокировать платежи из дружественных по отношению к России стран
Эксперт назвал главные ошибки при проверке уровня масла в двигателе автомобиля
Голени в пряном соусе с кари и апельсином: попробуйте новый рецепт
Какие цвета маникюра популярны в ноябре 2024 года
Екатерина Климова высказалась о неудачах в личной жизни: надеюсь, дети меня простят
Журналист Владимир Познер нашёл работу в Италии
Как обрезка усов у огурцов увеличивает урожай и защищает растения от заболеваний
Участницу из Панамы выгнали с конкурса Мисс Вселенная
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.