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Четыре способа приготовить курицу с идеальной корочкой

1:06
Еда

При подаче курицы важно не только её вкусовое качество, но и внешний вид — красивая румяная корочка делает блюдо особенно привлекательным.

Четыре способа приготовить курицу с идеальной корочкой
Фото: Adobe Stock by fahrwasser, PDM

Как придать курице аппетитную корочку

Сливочное масло

Смазывание курицы сливочным маслом — один из самых простых способов создать золотистую и хрустящую корочку. Масло не только улучшает внешний вид, но и делает блюдо более нежным и ароматным.

Коньяк

Коньяк — секретный ингредиент, часто используемый профессиональными поварами для придания блюду уникального вкуса. Смешайте коньяк со специями и покройте курицу — результат будет впечатляющим.

Жирная сметана

Сметана с высоким содержанием жира прекрасно подходит для запекания. Она создаёт нежную корочку и придаёт курице насыщенный вкус.

Соевый соус с медом

Для гурманов смесь соевого соуса и мёда станет идеальным вариантом. Такая глазурь не только создаст красивую корочку, но и добавит блюду пикантный вкус.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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