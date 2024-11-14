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Как сделать оливье полезным: три простых совета от эксперта

Еда

Салат оливье — блюдо, которое редко вызывает критику за свои вкусовые качества: оно остаётся одним из самых сбалансированных и любимых. Однако частая критика касается его пользы для здоровья, так как классический рецепт содержит не самые полезные ингредиенты.

Как сделать оливье полезным: три простых совета от эксперта
Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

Как сделать оливье полезным: три главных секрета

Греческий йогурт вместо майонеза

Многие опасаются, что без майонеза оливье потеряет свой узнаваемый вкус, но это не так. Греческий йогурт — отличная альтернатива майонезу: он придаёт блюду кремовую текстуру, при этом делая его полезнее и легче.

Тофу вместо колбасы

Найти качественную колбасу становится всё сложнее, поэтому замените её на тофу. Этот продукт не только снижает количество вредных добавок в салате, но и добавляет приятный вкус и питательную ценность.

Снижение количества соли

Избыточное потребление соли негативно сказывается на здоровье, поэтому используйте её минимально. Вместо маринованных огурцов добавьте свежие: это придаст блюду лёгкость и естественную свежесть.

Уточнения

Оливье́ - закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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