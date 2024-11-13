Нежные яичные котлеты: простой рецепт с необычными ингредиентами

Многие хозяйки уже знают, что вкусные котлеты можно приготовить не только из мяса или птицы. Сегодня популярны рецепты с необычными ингредиентами, такими как овсянка, чечевица и даже свёкла.

Фото: freepik.com by jannoon028, PDM

Всегда стоит пробовать новые сочетания и удивлять близких оригинальными блюдами.

Рецепт вкусных яичных котлет

Ингредиенты

пять сваренных куриных яиц среднего размера;

треть обычного батона;

одно сырое яйцо;

пять ложек картофельного пюре;

одна обжаренная луковица;

панировочные сухари;

соль, специи и добавки по вкусу.

Приготовление

Отварите пять яиц и остудите их до комнатной температуры, затем очистите. Аккуратно отделите желтки и мелко нарежьте. Батон (без корок) размочите в воде и добавьте к желткам. Положите обжаренный лук, измельчённые белки, картофельное пюре, сырое яйцо, соль и специи. Всё тщательно перемешайте. Сформируйте котлеты, обваляйте их в панировке и жарьте до золотистой корочки.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.



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