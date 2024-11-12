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Как сделать рыбные котлеты сочными: три простых секрета

1:03
Еда

Приготовить котлеты из качественной рыбы несложно: они всегда выходят пышными и сочными. Однако такая рыба обходится недешево, поэтому многие хозяйки выбирают бюджетные варианты, которые часто оказываются более сухими.

Как сделать рыбные котлеты сочными: три простых секрета
Фото: commons.wikimedia.org by കാക്കര, CC BY-SA 3.0

Как добиться сочных рыбных котлет из бюджетной рыбы

Подходящая консистенция фарша

Первое, на что нужно обратить внимание, — это консистенция фарша. Жидкий фарш не подойдёт для котлет: они не получатся ни пышными, ни сочными. Поэтому старайтесь следить, чтобы в фарше не было лишней влаги.

Кусочек сала для сочности

Простой способ улучшить текстуру фарша — добавить к рыбе немного измельчённого сала. Это придаст котлетам сочность, но не повлияет на вкус.

Масло как универсальный секрет

Ещё один способ добиться нежности — добавить в фарш кусочек сливочного масла. Это универсальная хитрость, которая помогает сделать котлеты сочными, даже если рыба сама по себе суховата.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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