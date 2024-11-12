Как сделать картофель с хрустящей корочкой: секреты, которые нужно знать

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Добиться идеальной хрустящей корочки золотистого цвета на картофеле удаётся далеко не всегда, даже у опытных поваров. Этот результат требует навыка и особого подхода, подчёркивая мастерство кулинара.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, CC BY-SA 4.0

Если хотите, чтобы картофель с хрустящей корочкой всегда получался, просто придерживайтесь нескольких проверенных советов.

Секреты приготовления хрустящего картофеля

Используйте два вида масла

Основа любого жареного картофеля — растительное масло. Лучше брать масло без запаха и выраженного вкуса, но оно не даёт достаточной хрустящей корочки. Чтобы добиться нужного эффекта, добавьте на сковороду небольшой кусочек сливочного масла вместе с растительным — это придаст блюду и вкус, и нужную текстуру.

Не используйте крышку при жарке

Многие накрывают сковороду крышкой, чтобы картофель прожарился равномерно. Но в этом случае корочка не получится хрустящей, а картофель станет мягким. Поэтому лучше избегать крышки — так картофель приобретёт ту самую аппетитную хрустящую корочку.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



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