Начинки для фаршированных блинов, которые никого не оставят равнодушным

Фаршированные блинчики — это беспроигрышное угощение, которое подходит для любого приёма пищи. Особенно популярны простые, но аппетитные начинки, которые легко приготовить.
Следует обратить внимание на яйца как на основной ингредиент для таких начинок.
Для этой начинки потребуется сварить два яйца, затем мелко нарезать их. Сыр натрите на тёрке и смешайте с яйцом. Добавьте ложку мягкого сливочного масла, немного соли и перца. По желанию можно добавить свежую зелень. Нежная и ароматная начинка готова.
Это простой и вкусный вариант начинки для блинов. Нарежьте варёные яйца и добавьте к ним рубленый зелёный лук. Посолите по вкусу и добавьте немного майонеза для однородной текстуры.
Блины́ (от праслав. *mlinъ - др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
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