Начинки для фаршированных блинов, которые никого не оставят равнодушным

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Фаршированные блинчики — это беспроигрышное угощение, которое подходит для любого приёма пищи. Особенно популярны простые, но аппетитные начинки, которые легко приготовить.

Фото: commons.wikimedia.org by pauk, CC BY-SA 3.0

Следует обратить внимание на яйца как на основной ингредиент для таких начинок.

Варианты начинок для фаршированных блинов на основе яиц

Сырная начинка с яйцом

Для этой начинки потребуется сварить два яйца, затем мелко нарезать их. Сыр натрите на тёрке и смешайте с яйцом. Добавьте ложку мягкого сливочного масла, немного соли и перца. По желанию можно добавить свежую зелень. Нежная и ароматная начинка готова.

Классическая начинка с зелёным луком

Это простой и вкусный вариант начинки для блинов. Нарежьте варёные яйца и добавьте к ним рубленый зелёный лук. Посолите по вкусу и добавьте немного майонеза для однородной текстуры.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ - др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.