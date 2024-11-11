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Начинки для фаршированных блинов, которые никого не оставят равнодушным

1:00
Еда

Фаршированные блинчики — это беспроигрышное угощение, которое подходит для любого приёма пищи. Особенно популярны простые, но аппетитные начинки, которые легко приготовить.

Начинки для фаршированных блинов, которые никого не оставят равнодушным
Фото: commons.wikimedia.org by pauk, CC BY-SA 3.0

Следует обратить внимание на яйца как на основной ингредиент для таких начинок.

Варианты начинок для фаршированных блинов на основе яиц

Сырная начинка с яйцом

Для этой начинки потребуется сварить два яйца, затем мелко нарезать их. Сыр натрите на тёрке и смешайте с яйцом. Добавьте ложку мягкого сливочного масла, немного соли и перца. По желанию можно добавить свежую зелень. Нежная и ароматная начинка готова.

Классическая начинка с зелёным луком

Это простой и вкусный вариант начинки для блинов. Нарежьте варёные яйца и добавьте к ним рубленый зелёный лук. Посолите по вкусу и добавьте немного майонеза для однородной текстуры.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ - др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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