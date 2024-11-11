Лимоны в новом свете: оригинальные специи, которые удивят!

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Лимоны давно зарекомендовали себя как не только вкусные, но и полезные фрукты, однако мало кто задумывается, как можно извлечь из них максимум пользы.

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Как лучше всего использовать лимон?

Лимонный перец — приправа, от которой не оторваться

Эта пряность придётся по вкусу даже самым взыскательным гурманам, придавая блюдам тонкий и выразительный аромат. Приготовить её просто: возьмите две столовые ложки черного перца и свежей цедры лимона, а затем добавьте чайную ложку розовой или морской соли. Этой приправы стоит сделать побольше, чтобы всегда иметь под рукой для ваших любимых блюд.

Лимонная соль — яркий акцент в любой кулинарной задумке

Этот пряный ингредиент станет отличным дополнением к разнообразным блюдам. Для её приготовления вам понадобится сок одного лимона и сто граммов соли, а для цвета и пользы добавьте ложку куркумы. После того как смесь высохнет, уберите её в сухое место для длительного хранения. С лимонной солью ваши блюда обретут насыщенный аромат и лёгкий цитрусовый оттенок.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.



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