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Лимоны в новом свете: оригинальные специи, которые удивят!

1:11
Еда

Лимоны давно зарекомендовали себя как не только вкусные, но и полезные фрукты, однако мало кто задумывается, как можно извлечь из них максимум пользы.

Лимоны в новом свете: оригинальные специи, которые удивят!
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как лучше всего использовать лимон?

Лимонный перец — приправа, от которой не оторваться

Эта пряность придётся по вкусу даже самым взыскательным гурманам, придавая блюдам тонкий и выразительный аромат. Приготовить её просто: возьмите две столовые ложки черного перца и свежей цедры лимона, а затем добавьте чайную ложку розовой или морской соли. Этой приправы стоит сделать побольше, чтобы всегда иметь под рукой для ваших любимых блюд.

Лимонная соль — яркий акцент в любой кулинарной задумке

Этот пряный ингредиент станет отличным дополнением к разнообразным блюдам. Для её приготовления вам понадобится сок одного лимона и сто граммов соли, а для цвета и пользы добавьте ложку куркумы. После того как смесь высохнет, уберите её в сухое место для длительного хранения. С лимонной солью ваши блюда обретут насыщенный аромат и лёгкий цитрусовый оттенок.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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