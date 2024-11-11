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Приготовьте традиционный бигус по всем правилам, с двумя видами мяса, капустой и копчёностями

Еда

С радостью поделимся с вами рецептом бигуса — традиционного блюда польской кухни, известного также как бигос. Это сочное и сытное второе блюдо, приготовленное из капусты, нескольких видов мяса и копчёностей, обладает насыщенным бронзовым оттенком. Благодаря черносливу, вкус бигуса получается в меру солёным и слегка сладковатым.

Приготовьте традиционный бигус по всем правилам, с двумя видами мяса, капустой и копчёностями
Фото: commons.wikimedia.org by Xylotet, CC BY-SA 4.0

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1-2 столовые ложки растительного масла,
  • 350-400 г свинины,
  • 600-650 г говядины,
  • 150-200 г копчёностей,
  • 200 г репчатого лука (1-2 луковицы),
  • 100 г моркови (1 штука),
  • 1 столовая ложка томатной пасты (50-60 г),
  • 300-400 мл воды или бульона,
  • 300-400 г квашеной капусты,
  • 750 г свежей капусты
  • 1 лавровый лист,
  • 100 г чернослива без косточек,
  • 100-150 мл вина Мадера,
  • Соль, сахар, перец и кориандр — по вкусу.

Приготовление

  1. Для начала разогрейте толстостенную кастрюлю или казанок на среднем огне.
  2. Нарежьте свинину не слишком крупными кусочками. Для приготовления бигуса лучше всего использовать грудинку, лопатку или рёбрышки, так как они идеально подходят для длительного тушения.
  3. Обжарьте свинину до румяной корочки, чтобы часть жира вытопилась.
  4. Также нарежьте 600 г говяжьей грудинки такими же кусочками. В отличие от супа-солянки, бигус готовится из нескольких видов мяса с добавлением копчёностей. Можно выбрать два вида колбасы — например, сырокопчёную острую и варёно-копчёную Краковскую. Нарежьте их небольшими кусочками и добавьте в казанок. Обжаривайте всё вместе.
  5. Когда в казане выпарится жидкость, а мясо будет готово, добавьте копчёности, молотый кориандр и перец. Соль пока не добавляйте.
  6. Нарежьте лук крупными кубиками, а морковь натрите на крупной тёрке. Добавьте лук с морковью к мясу и продолжайте обжаривать.
  7. Свежую белокочанную капусту нарежьте соломкой.
  8. Когда лук с морковью поджарятся, добавьте столовую ложку томатной пасты и обжаривайте ещё минуту. Затем влейте бульон или воду и тушите на среднем огне 30 минут.
  9. Через полчаса добавьте квашеную капусту и тушите ещё 15-20 минут под крышкой.
  10. Затем добавьте свежую капусту и перемешайте. Если нужно, долейте в кастрюлю бульон или воду, чтобы бигус тушился, а не жарился.
  11. Когда капуста осядет, добавьте лавровый лист и влейте вино. Если вы не хотите использовать алкоголь, можете заменить его бульоном. Тушите ещё не менее часа на слабом огне под крышкой, периодически помешивая.
  12. В процессе готовки попробуйте блюдо на вкус и при необходимости посолите и поперчите.
  13. В конце добавьте в бигус чернослив, который нужно класть целиком, не нарезая, иначе он превратится в кашу. Томите ещё полчаса без крышки на слабом огне.

Бигус подают горячим с хлебом в качестве основного блюда.

Уточнения

Би́гос (пол. bigos, лит. bigos, укр. бігос, бел. бігас), также би́гус (нем. Beiguss) — традиционное для польской кухни второе блюдо из капусты и мяса, имеющее вариации в белорусской, украинской и литовской кухне. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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