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Семь секретов совершенной засолки огурцов от хозяек, которые занимаются ею много лет

2:48
Еда

Осень — время, когда приходит пора собирать урожай и заготавливать вкусные закуски на зиму. Каждая хозяйка имеет свои секреты консервирования овощей и стремится к совершенству в этом искусстве.

Семь секретов совершенной засолки огурцов от хозяек, которые занимаются ею много лет
Фото: commons.wikimedia.org by teteria sonnna, CC BY 2.0

Сегодня мы хотим поделиться с вами семью основными правилами засолки огурцов, которые мы узнали от опытной хозяйки, занимающейся этим уже много лет.

  1. Для засолки используйте нейодированную соль, такую как морская или крупная каменная. Количество соли зависит от размера огурцов: для огурцов более 10 см — 8%, для огурцов менее 10 см — 7%, для маленьких огурчиков (около 6-7 см) — 6%. Чем дольше вы планируете хранить консервы, тем больше соли потребуется.
  2. Количество специй и пряностей не должно превышать 5% от общего веса огурцов. Чеснок следует добавлять из расчета не более 15 г на 1 кг огурцов, если только вы не хотите засолить огурцы вместе с чесноком.
  3. В качестве ингредиентов можно использовать: укроп (семена и стебли), чеснок, хрен, листья смородины, петрушку, эстрагон, листья вишни, черемшу, сельдерей, чабрец, лавровый лист и зерна горчицы.
  4. Сахар добавляется из расчета 8-10 г на 1 кг огурцов. Он особенно важен в засолке, если: лето было прохладным и огурцы росли в тени; огурцы не очень свежие; огурцы крупные.
  5. Отборные огурцы — залог успешной засолки. Они должны быть одного размера и сорта. Обратите внимание на верхушку огурца: если вы видите более четырёх выраженных граней, это засолочный сорт. Огурцы должны быть ребристыми, а не гладкими. Гладкие огурцы плохо впитывают рассол, а пупырчатые, наоборот, отлично впитывают соляной раствор и приобретают насыщенный вкус.
  6. Использование жёсткой воды делает огурцы более хрустящими. Многие хозяйки считают, что фаза Луны влияет на результат засолки. В дни, близкие к полнолунию, огурцы становятся мягкими и пресными. Лучшее время для засолки — первая неделя после новолуния. Огурцы будут иметь насыщенный вкус и впитают всё самое лучшее от приправ и специй. Это правило действует и при засолке других овощей, например, квашеной капусты.
  7. Чтобы избежать появления плесени при засолке в открытых бочках, положите в рассол 30 г свежемолотой чёрной горчицы, спрятанной в текстильный мешочек.

Уточнения

Засолка (соление, соленье) — способ консервирования при помощи соли, высокое содержание которой в продуктах затрудняет развитие бактерий и плесени, продукты жизнедеятельности которых делают пищу несъедобной для человека либо приводят к порче непищевых продуктов.

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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