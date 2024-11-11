Делимся универсальным рецептом блинчиков, которые получаются абсолютно у всех

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Блины — блюдо, которое может показаться простым, но его приготовление иногда вызывает трудности. У одних хозяек они получаются легко, а другие не могут справиться с задачей, несмотря на многочисленные рецепты. Этот парадокс объясняется тем, что процесс приготовления блинов требует определённых навыков и знаний.

Фото: commons.wikimedia.org by Linsenhejhej, CC BY-SA 3.0

Сегодня мы поделимся с вами универсальным рецептом, который помог многим хозяюшкам добиться успеха в приготовлении блинчиков.

Список продуктов:

3 яйца;

пол-литра молока;

250 г муки;

1 столовая ложка сахара;

5 г ванильного сахара;

щепотка соли;

40 г сливочного масла;

растительное масло.

Приготовление:

В миске смешайте яйца, соль и сахар. Взбейте миксером до однородности. Постепенно вливайте молоко и добавляйте муку, продолжая взбивать. В результате должна получиться масса, похожая на жидкую сметану. Добавьте в тесто немного растительного масла, чтобы блины было легче переворачивать во время жарки. Разогрейте сковороду с толстым дном и смажьте её сливочным маслом. Вылейте порцию теста в центр сковороды и быстро наклоните её под углом, делая круговое движение кистью. Это поможет равномерно распределить тесто по сковороде и получить ровный блин. Жарьте блины с двух сторон до золотистого цвета на среднем огне, переворачивая их широкой лопаткой.

Смазывайте каждый блин сливочным маслом с помощью силиконовой кисточки или других кухонных принадлежностей. Приятного аппетита!

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

