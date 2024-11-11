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Делимся универсальным рецептом блинчиков, которые получаются абсолютно у всех

1:44
Еда

Блины — блюдо, которое может показаться простым, но его приготовление иногда вызывает трудности. У одних хозяек они получаются легко, а другие не могут справиться с задачей, несмотря на многочисленные рецепты. Этот парадокс объясняется тем, что процесс приготовления блинов требует определённых навыков и знаний.

Делимся универсальным рецептом блинчиков, которые получаются абсолютно у всех
Фото: commons.wikimedia.org by Linsenhejhej, CC BY-SA 3.0

Сегодня мы поделимся с вами универсальным рецептом, который помог многим хозяюшкам добиться успеха в приготовлении блинчиков.

Список продуктов:

  • 3 яйца;
  • пол-литра молока;
  • 250 г муки;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 5 г ванильного сахара;
  • щепотка соли;
  • 40 г сливочного масла;
  • растительное масло.

Приготовление:

  1. В миске смешайте яйца, соль и сахар. Взбейте миксером до однородности.
  2. Постепенно вливайте молоко и добавляйте муку, продолжая взбивать. В результате должна получиться масса, похожая на жидкую сметану.
  3. Добавьте в тесто немного растительного масла, чтобы блины было легче переворачивать во время жарки.
  4. Разогрейте сковороду с толстым дном и смажьте её сливочным маслом.
  5. Вылейте порцию теста в центр сковороды и быстро наклоните её под углом, делая круговое движение кистью. Это поможет равномерно распределить тесто по сковороде и получить ровный блин.
  6. Жарьте блины с двух сторон до золотистого цвета на среднем огне, переворачивая их широкой лопаткой.

Смазывайте каждый блин сливочным маслом с помощью силиконовой кисточки или других кухонных принадлежностей. Приятного аппетита!

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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