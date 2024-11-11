Порадуйте своих домочадцев этой нежнейшей шарлоткой на сметане — рецепт очень простой
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Шарлотка на сметане — это простой и вкусный десерт, который можно приготовить в домашних условиях. Тесто получается нежным и воздушным благодаря сметане.
Фото: commons.wikimedia.org by Simon Law, CC BY-SA 2.0
Для приготовления вам понадобятся:
- 4 яйца;
- 170 г сахара;
- 170 г муки;
- 1,5 столовой ложки сметаны (15-20%);
- 5 г разрыхлителя;
- 3-4 яблока.
Приготовление
- Разбейте яйца в миску, добавьте сахар и сметану. Взбейте венчиком до однородной массы.
- Постепенно введите муку, постоянно помешивая. Добавьте разрыхлитель и перемешайте.
- Яблоки нарежьте небольшими кусочками и добавьте в тесто.
- Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и вылейте тесто.
- Поставьте форму в разогретую до 180-190 градусов духовку и выпекайте 30-35 минут. Проверяйте готовность, чтобы пирог не пересушился.
Уточнения
Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру