Порадуйте своих домочадцев этой нежнейшей шарлоткой на сметане — рецепт очень простой

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Шарлотка на сметане — это простой и вкусный десерт, который можно приготовить в домашних условиях. Тесто получается нежным и воздушным благодаря сметане.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon Law, CC BY-SA 2.0

Для приготовления вам понадобятся:

4 яйца;

170 г сахара;

170 г муки;

1,5 столовой ложки сметаны (15-20%);

5 г разрыхлителя;

3-4 яблока.

Приготовление

Разбейте яйца в миску, добавьте сахар и сметану. Взбейте венчиком до однородной массы. Постепенно введите муку, постоянно помешивая. Добавьте разрыхлитель и перемешайте. Яблоки нарежьте небольшими кусочками и добавьте в тесто. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и вылейте тесто. Поставьте форму в разогретую до 180-190 градусов духовку и выпекайте 30-35 минут. Проверяйте готовность, чтобы пирог не пересушился.

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.

