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Мужчины будут в восторге, если вы приготовите им эту аппетитную домашнюю шаурму с курочкой

1:33
Еда

Шаурма — это популярное блюдо, которое любят многие. Мы предлагаем вам попробовать приготовить шикарную домашнюю шаурму. Это очень просто, а главное — вы будете уверены в свежести и качестве ингредиентов.

Мужчины будут в восторге, если вы приготовите им эту аппетитную домашнюю шаурму с курочкой
Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • тонкий и мягкий лаваш;
  • куриное филе — 180 г;
  • белокочанная капуста — 110 г;
  • сыр — 50 г;
  • солёный огурец — 1 шт.;
  • свежий огурец — 1 шт.;
  • томат — 1 шт.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • кетчуп — 2 ст. л.;
  • соль, перец, зелень — по вкусу.

Приготовление:

  1. Смажьте лаваш соусом из кетчупа и майонеза (или сметаной с майонезом, зеленью и чесноком).
  2. Положите кусочки обжаренного куриного филе, приправленного специями (например, паприка, красный и кайенский перец, сухой чеснок).
  3. Мелко нарежьте капусту и положите её на курицу.
  4. Добавьте нарезанные помидоры или томаты черри.
  5. Положите свежие и солёные огурцы, нарезанные произвольно.
  6. Посыпьте всё тёртым сыром.
  7. Полейте соусом и добавьте другие ингредиенты по желанию.
  8. Заверните лаваш, загнув нижний край, и сверните его слева направо или справа налево.
  9. Обжарьте шаурму с обеих сторон на сухой сковороде или гриле.

Теперь ваша домашняя шаурма готова! Наслаждайтесь вкусом и экспериментируйте с добавками.

Уточнения

Шаурма́ или шаве́рма (араб. شاورما‎ — шауа́рма) — ближневосточное блюдо из мяса (курица, ягнятина, баранина, реже — свинина), обжаренного на вертеле, завёрнутого в лаваш или питу, с добавлением капусты, маринованного/соленого огурца, репчатого лука, чесночного соуса и, по желанию, специй. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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