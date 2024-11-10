Мужчины будут в восторге, если вы приготовите им эту аппетитную домашнюю шаурму с курочкой

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Шаурма — это популярное блюдо, которое любят многие. Мы предлагаем вам попробовать приготовить шикарную домашнюю шаурму. Это очень просто, а главное — вы будете уверены в свежести и качестве ингредиентов.

Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

тонкий и мягкий лаваш;

куриное филе — 180 г;

белокочанная капуста — 110 г;

сыр — 50 г;

солёный огурец — 1 шт.;

свежий огурец — 1 шт.;

томат — 1 шт.;

майонез — 2 ст. л.;

кетчуп — 2 ст. л.;

соль, перец, зелень — по вкусу.

Приготовление:

Смажьте лаваш соусом из кетчупа и майонеза (или сметаной с майонезом, зеленью и чесноком). Положите кусочки обжаренного куриного филе, приправленного специями (например, паприка, красный и кайенский перец, сухой чеснок). Мелко нарежьте капусту и положите её на курицу. Добавьте нарезанные помидоры или томаты черри. Положите свежие и солёные огурцы, нарезанные произвольно. Посыпьте всё тёртым сыром. Полейте соусом и добавьте другие ингредиенты по желанию. Заверните лаваш, загнув нижний край, и сверните его слева направо или справа налево. Обжарьте шаурму с обеих сторон на сухой сковороде или гриле.

Теперь ваша домашняя шаурма готова! Наслаждайтесь вкусом и экспериментируйте с добавками.

Уточнения

Шаурма́ или шаве́рма (араб. شاورما‎ — шауа́рма) — ближневосточное блюдо из мяса (курица, ягнятина, баранина, реже — свинина), обжаренного на вертеле, завёрнутого в лаваш или питу, с добавлением капусты, маринованного/соленого огурца, репчатого лука, чесночного соуса и, по желанию, специй.

