Мужчины будут в восторге, если вы приготовите им эту аппетитную домашнюю шаурму с курочкой

Шаурма — это популярное блюдо, которое любят многие. Мы предлагаем вам попробовать приготовить шикарную домашнюю шаурму. Это очень просто, а главное — вы будете уверены в свежести и качестве ингредиентов.
Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia, CC BY-SA 4.0
Ингредиенты:
тонкий и мягкий лаваш;
куриное филе — 180 г;
белокочанная капуста — 110 г;
сыр — 50 г;
солёный огурец — 1 шт.;
свежий огурец — 1 шт.;
томат — 1 шт.;
майонез — 2 ст. л.;
кетчуп — 2 ст. л.;
соль, перец, зелень — по вкусу.
Приготовление:
Смажьте лаваш соусом из кетчупа и майонеза (или сметаной с майонезом, зеленью и чесноком).
Положите кусочки обжаренного куриного филе, приправленного специями (например, паприка, красный и кайенский перец, сухой чеснок).
Мелко нарежьте капусту и положите её на курицу.
Добавьте нарезанные помидоры или томаты черри.
Положите свежие и солёные огурцы, нарезанные произвольно.
Посыпьте всё тёртым сыром.
Полейте соусом и добавьте другие ингредиенты по желанию.
Заверните лаваш, загнув нижний край, и сверните его слева направо или справа налево.
Обжарьте шаурму с обеих сторон на сухой сковороде или гриле.
Теперь ваша домашняя шаурма готова! Наслаждайтесь вкусом и экспериментируйте с добавками.
Уточнения
Шаурма́ или шаве́рма (араб. شاورما — шауа́рма) — ближневосточное блюдо из мяса (курица, ягнятина, баранина, реже — свинина), обжаренного на вертеле, завёрнутого в лаваш или питу, с добавлением капусты, маринованного/соленого огурца, репчатого лука, чесночного соуса и, по желанию, специй.