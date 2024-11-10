Рецепт простого и вкусного блюда из курицы и картошки, которое будет кстати и на праздничном столе
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Это замечательное блюдо из курицы, картошки, помидоров и шампиньонов можно с успехом приготовить и в будний день, и на праздник, такое оно получается нарядное и вкусное!
Ингредиенты:
- 800 г куриного филе;
- 700 г картофеля;
- 1 чайная ложка соли;
- 1/4 чайной ложки чёрного перца;
- сухого чеснока и сладкой паприки;
- 100 мл сливок;
- 1 луковица;
- 1 столовая ложка растительного масла;
- 1 чайная ложка приправы для картофеля;
- 200 г шампиньонов;
- 400 г помидоров;
- 200 г сыра;
- 2 яйца.
Процесс приготовления:
- Нарежьте куриное филе небольшими кусочками, посолите, поперчите, добавьте сухой чеснок и паприку. Влейте сливки и перемешайте.
- Нарежьте картофель тонкими кружочками и выложите в форму. Добавьте нарезанный полукольцами лук, растительное масло, приправу для картофеля и перемешайте.
- Сформируйте из картофельных ломтиков бортик, а оставшиеся распределите равномерно по форме.
- Положите куриное филе.
- Нарежьте шампиньоны и разложите их сверху.
- Нарежьте помидоры тонкими ломтиками и положите их на грибы.
- Разбейте яйца в миску, посолите и добавьте оставшиеся сливки. Перемешайте.
- Залейте получившуюся смесь в форму и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 50 минут. Если в вашей духовке нет конвекции, увеличьте температуру на 10 градусов.
- За 10 минут до того момента, как блюдо будет готово, посыпьте его тёртым сыром.
Уточнения
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру