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Рецепт простого и вкусного блюда из курицы и картошки, которое будет кстати и на праздничном столе

1:44
Еда

Это замечательное блюдо из курицы, картошки, помидоров и шампиньонов можно с успехом приготовить и в будний день, и на праздник, такое оно получается нарядное и вкусное!

Ингредиенты:

  • 800 г куриного филе;
  • 700 г картофеля;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 1/4 чайной ложки чёрного перца;
  • сухого чеснока и сладкой паприки;
  • 100 мл сливок;
  • 1 луковица;
  • 1 столовая ложка растительного масла;
  • 1 чайная ложка приправы для картофеля;
  • 200 г шампиньонов;
  • 400 г помидоров;
  • 200 г сыра;
  • 2 яйца.

Процесс приготовления:

  1. Нарежьте куриное филе небольшими кусочками, посолите, поперчите, добавьте сухой чеснок и паприку. Влейте сливки и перемешайте.
  2. Нарежьте картофель тонкими кружочками и выложите в форму. Добавьте нарезанный полукольцами лук, растительное масло, приправу для картофеля и перемешайте.
  3. Сформируйте из картофельных ломтиков бортик, а оставшиеся распределите равномерно по форме.
  4. Положите куриное филе.
  5. Нарежьте шампиньоны и разложите их сверху.
  6. Нарежьте помидоры тонкими ломтиками и положите их на грибы.
  7. Разбейте яйца в миску, посолите и добавьте оставшиеся сливки. Перемешайте.
  8. Залейте получившуюся смесь в форму и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 50 минут. Если в вашей духовке нет конвекции, увеличьте температуру на 10 градусов.
  9. За 10 минут до того момента, как блюдо будет готово, посыпьте его тёртым сыром.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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