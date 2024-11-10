Накормите всю семью недорого и вкусно сочной курочкой по-кабардински в сметанном соусе

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Курица в сметане — простое и быстрое блюдо, которое станет отличным вариантом для сытного ужина. Это традиционное кабардинское блюдо, которое легко приготовить, а ингредиенты для него найдутся в холодильнике любой хозяйки.

Фото: flickr.com by Rusty Clark ~ 100K Photos, CC BY 2.0

Ингредиенты:

курица — 1 шт.;

сметана — 4 ст. л.;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

растительное масло — 2 ст. л.;

куриный бульон или вода — 200 мл;

мука пшеничная — 1/2 ст. л.;

паприка — 1 ч. л.;

базилик — 1 ч. л.;

соль, перец — по вкусу;

укроп, петрушка — по вкусу.

Приготовление:

Промойте курицу и разделите её на части. Разогрейте сковороду и выложите на неё кусочки курицы кожей вниз. Если курица жирная, можно обойтись без масла. Обжарьте курицу с обеих сторон до золотистой корочки. Добавьте нарезанный лук и измельчённый чеснок. Тушите под крышкой на среднем огне. Разведите муку и сметану в курином бульоне или воде, тщательно перемешивая, чтобы не было комочков. Залейте курицу полученным соусом, доведите до кипения и тушите под крышкой ещё 20 минут. Для домашней курицы может потребоваться больше времени. Перед подачей посыпьте блюдо зеленью.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.



Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.

