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Накормите всю семью недорого и вкусно сочной курочкой по-кабардински в сметанном соусе

1:25
Еда

Курица в сметане — простое и быстрое блюдо, которое станет отличным вариантом для сытного ужина. Это традиционное кабардинское блюдо, которое легко приготовить, а ингредиенты для него найдутся в холодильнике любой хозяйки.

Накормите всю семью недорого и вкусно сочной курочкой по-кабардински в сметанном соусе
Фото: flickr.com by Rusty Clark ~ 100K Photos, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • курица — 1 шт.;
  • сметана — 4 ст. л.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • куриный бульон или вода — 200 мл;
  • мука пшеничная — 1/2 ст. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • базилик — 1 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • укроп, петрушка — по вкусу.

Приготовление:

  1. Промойте курицу и разделите её на части.
  2. Разогрейте сковороду и выложите на неё кусочки курицы кожей вниз.
  3. Если курица жирная, можно обойтись без масла. Обжарьте курицу с обеих сторон до золотистой корочки.
  4. Добавьте нарезанный лук и измельчённый чеснок. Тушите под крышкой на среднем огне.
  5. Разведите муку и сметану в курином бульоне или воде, тщательно перемешивая, чтобы не было комочков.
  6. Залейте курицу полученным соусом, доведите до кипения и тушите под крышкой ещё 20 минут. Для домашней курицы может потребоваться больше времени.
  7. Перед подачей посыпьте блюдо зеленью.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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