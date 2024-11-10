Простые, но вкусные гарниры на Новый год, которые быстро готовятся

Обжарьте молодую морковь с глазурью из кленового сиропа, тимьяна и щепотки корицы. Этот простой гарнир добавит нотку сладости застолью.
Перемешайте приготовленную киноа с сушеной клюквой, поджаренными орехами пекан. Освежающий и питательный гарнир, чтобы сбалансировать праздничные вкусы.
Разомните картофель с жареным чесноком, свежей зеленью и небольшим количеством сливочного масла. Этот картофель дополнит любое основное блюдо.
Обжарьте брюссельскую капусту с бальзамической глазурью и хрустящими кусочками бекона.
Перемешайте дольки сладкого картофеля с оливковым маслом, свежей зеленью и небольшим количеством чеснока. Запекайте до золотистой корочки для получения пикантного и сытного гарнира.
Гарни́р (от фр. garnir — «снаряжать») — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности.
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