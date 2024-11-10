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Маринованные помидоры получаются очень ароматными и замечательно стоят без холодильника

1:06
Еда

Маринованные помидоры — отличный способ сохранить их на зиму. Они прекрасно стоят без холодильника, обладают насыщенным вкусом и ароматом.

Маринованные помидоры получаются очень ароматными и замечательно стоят без холодильника
Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, CC BY-SA 3.0

Для приготовления одной литровой банки помидоров с чесноком вам потребуются следующие ингредиенты:

  • помидоры — 500 г;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • вода — 1 л;
  • соль — 25 г;
  • сахар — 40 г;
  • уксус 9% — 50 мл.

Процесс приготовления:

  1. Подготовьте банки и крышки, стерилизуя их. Промойте и высушите помидоры.
  2. Проколите каждый помидор зубочисткой, чтобы он лучше пропитался ароматом чеснока.
  3. Заполните банки помидорами и чесноком, чередуя слои.
  4. Залейте помидоры кипятком, оставьте под крышками на 10 минут.
  5. Слейте воду в кастрюлю, добавьте соль, сахар и уксус. Доведите до кипения.
  6. Залейте помидоры горячим маринадом и закатайте банки.
  7. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Уточнения

Маринованные томаты — консервированные помидоры, в состав которых обязательно входит уксусная кислота.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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