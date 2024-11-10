Маринованные помидоры получаются очень ароматными и замечательно стоят без холодильника

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Маринованные помидоры — отличный способ сохранить их на зиму. Они прекрасно стоят без холодильника, обладают насыщенным вкусом и ароматом.

Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, CC BY-SA 3.0

Для приготовления одной литровой банки помидоров с чесноком вам потребуются следующие ингредиенты:

помидоры — 500 г;

чеснок — 3 зубчика;

вода — 1 л;

соль — 25 г;

сахар — 40 г;

уксус 9% — 50 мл.

Процесс приготовления:

Подготовьте банки и крышки, стерилизуя их. Промойте и высушите помидоры. Проколите каждый помидор зубочисткой, чтобы он лучше пропитался ароматом чеснока. Заполните банки помидорами и чесноком, чередуя слои. Залейте помидоры кипятком, оставьте под крышками на 10 минут. Слейте воду в кастрюлю, добавьте соль, сахар и уксус. Доведите до кипения. Залейте помидоры горячим маринадом и закатайте банки. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Уточнения

Маринованные томаты — консервированные помидоры, в состав которых обязательно входит уксусная кислота.

