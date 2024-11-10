Маринованные помидоры получаются очень ароматными и замечательно стоят без холодильника
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Маринованные помидоры — отличный способ сохранить их на зиму. Они прекрасно стоят без холодильника, обладают насыщенным вкусом и ароматом.
Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, CC BY-SA 3.0
Для приготовления одной литровой банки помидоров с чесноком вам потребуются следующие ингредиенты:
- помидоры — 500 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- вода — 1 л;
- соль — 25 г;
- сахар — 40 г;
- уксус 9% — 50 мл.
Процесс приготовления:
- Подготовьте банки и крышки, стерилизуя их. Промойте и высушите помидоры.
- Проколите каждый помидор зубочисткой, чтобы он лучше пропитался ароматом чеснока.
- Заполните банки помидорами и чесноком, чередуя слои.
- Залейте помидоры кипятком, оставьте под крышками на 10 минут.
- Слейте воду в кастрюлю, добавьте соль, сахар и уксус. Доведите до кипения.
- Залейте помидоры горячим маринадом и закатайте банки.
- Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.
Уточнения
Маринованные томаты — консервированные помидоры, в состав которых обязательно входит уксусная кислота.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру