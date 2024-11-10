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Этот салат из баклажанов и картошки такой ароматный и сытный, что отлично заменит ужин

1:48
Еда

Баклажанный салат может служить как гарниром к мясу, так и самостоятельным блюдом. Благодаря заправке с чесноком, горчицей и перчиком салат получается особенно ароматным и вкусным.

Этот салат из баклажанов и картошки такой ароматный и сытный, что отлично заменит ужин
Фото: flickr.com by avlxyz, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты на две порции:

  • баклажаны — 1 шт.;
  • картофель — 2 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;

продукты для заправки:

  • чеснок — 1 зубчик;
  • сухая мята — 1 ч. л.;
  • сок лимона — 1 ч. л.;
  • соевый соус — 1 ч. л.;
  • смесь перцев — 1 ч. л.;
  • горчица — 1/4 ч. л.;
  • подсолнечное масло — 2-3 ст. л.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • сухой базилик — щепотка.

Приготовление

  1. Помыть баклажан, очистить и нарезать крупными кубиками. Если используете замороженные баклажаны, нарежьте их кубиками заранее и заморозьте.
  2. Переложить баклажаны в посуду, посолить и оставить на 15 минут.
  3. Отварить картофель в мундире и остудить. Нарезать крупными кубиками.
  4. Нарезать болгарский перец кубиками и добавить к картофелю.
  5. Отжать баклажаны и обжарить до готовности. Дать остыть.
  6. Приготовить заправку: натереть чеснок на мелкой тёрке, добавить сухую мяту, острую горчицу, соль, соевый соус, сок лимона и подсолнечное масло. Хорошо перемешать.
  7. Заправить салат и перемешать. Можно добавить сухой базилик для аромата.
  8. Убрать салат в холодильник на 15-20 минут для настаивания.

Выложить готовый салат в салатник и подавать к столу. Салат может прекрасно заменить ужин и хорошо сочетается с мясом.

 

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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