Этот салат из баклажанов и картошки такой ароматный и сытный, что отлично заменит ужин

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Баклажанный салат может служить как гарниром к мясу, так и самостоятельным блюдом. Благодаря заправке с чесноком, горчицей и перчиком салат получается особенно ароматным и вкусным.

Фото: flickr.com by avlxyz, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты на две порции:

баклажаны — 1 шт.;

картофель — 2 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

продукты для заправки:

чеснок — 1 зубчик;

сухая мята — 1 ч. л.;

сок лимона — 1 ч. л.;

соевый соус — 1 ч. л.;

смесь перцев — 1 ч. л.;

горчица — 1/4 ч. л.;

подсолнечное масло — 2-3 ст. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

сухой базилик — щепотка.

Приготовление

Помыть баклажан, очистить и нарезать крупными кубиками. Если используете замороженные баклажаны, нарежьте их кубиками заранее и заморозьте. Переложить баклажаны в посуду, посолить и оставить на 15 минут. Отварить картофель в мундире и остудить. Нарезать крупными кубиками. Нарезать болгарский перец кубиками и добавить к картофелю. Отжать баклажаны и обжарить до готовности. Дать остыть. Приготовить заправку: натереть чеснок на мелкой тёрке, добавить сухую мяту, острую горчицу, соль, соевый соус, сок лимона и подсолнечное масло. Хорошо перемешать. Заправить салат и перемешать. Можно добавить сухой базилик для аромата. Убрать салат в холодильник на 15-20 минут для настаивания.

Выложить готовый салат в салатник и подавать к столу. Салат может прекрасно заменить ужин и хорошо сочетается с мясом.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).



Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

