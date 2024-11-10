Этот салат из баклажанов и картошки такой ароматный и сытный, что отлично заменит ужин
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Баклажанный салат может служить как гарниром к мясу, так и самостоятельным блюдом. Благодаря заправке с чесноком, горчицей и перчиком салат получается особенно ароматным и вкусным.
Фото: flickr.com by avlxyz, CC BY-SA 2.0
Ингредиенты на две порции:
- баклажаны — 1 шт.;
- картофель — 2 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
продукты для заправки:
- чеснок — 1 зубчик;
- сухая мята — 1 ч. л.;
- сок лимона — 1 ч. л.;
- соевый соус — 1 ч. л.;
- смесь перцев — 1 ч. л.;
- горчица — 1/4 ч. л.;
- подсолнечное масло — 2-3 ст. л.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- сухой базилик — щепотка.
Приготовление
- Помыть баклажан, очистить и нарезать крупными кубиками. Если используете замороженные баклажаны, нарежьте их кубиками заранее и заморозьте.
- Переложить баклажаны в посуду, посолить и оставить на 15 минут.
- Отварить картофель в мундире и остудить. Нарезать крупными кубиками.
- Нарезать болгарский перец кубиками и добавить к картофелю.
- Отжать баклажаны и обжарить до готовности. Дать остыть.
- Приготовить заправку: натереть чеснок на мелкой тёрке, добавить сухую мяту, острую горчицу, соль, соевый соус, сок лимона и подсолнечное масло. Хорошо перемешать.
- Заправить салат и перемешать. Можно добавить сухой базилик для аромата.
- Убрать салат в холодильник на 15-20 минут для настаивания.
Выложить готовый салат в салатник и подавать к столу. Салат может прекрасно заменить ужин и хорошо сочетается с мясом.
Уточнения
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру