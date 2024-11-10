Три простых правила, благодаря которым отварная картошечка будет рассыпчатой и мягкой

Варка картофеля — один из самых распространённых способов приготовления этого овоща. В кастрюле можно сварить картошку разных видов для множества блюд. Однако чтобы отварной картофель получился действительно вкусным, важно соблюдать три простых правила.
Три секрета приготовления рассыпчатого и ароматного отварного картофеля:
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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