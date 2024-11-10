Три простых правила, благодаря которым отварная картошечка будет рассыпчатой и мягкой

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Варка картофеля — один из самых распространённых способов приготовления этого овоща. В кастрюле можно сварить картошку разных видов для множества блюд. Однако чтобы отварной картофель получился действительно вкусным, важно соблюдать три простых правила.

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Три секрета приготовления рассыпчатого и ароматного отварного картофеля:

Не режьте картошку слишком мелко: маленькие картофелины лучше варить целиком, средние делить пополам, а большие — на четыре части. Крупные куски могут потерять крахмал и стать невкусными. Не перебарщивайте с водой во время варки: картофель не любит много жидкости, так как крахмал растворяется в воде и теряет вкус. Варите картофель на среднем огне, чтобы сохранить аромат и вкус. Выбирайте подходящую посуду, чтобы картофель был полностью погружён в воду. Солите картофель вовремя: добавляйте соль за 5 минут до готовности, чтобы она помогла картошке стать ароматной и рассыпчатой.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

