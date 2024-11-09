Эти рубленые котлетки из куриного филе получаются невероятно сочными
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Куриные котлеты — это нежное и вкусное блюдо, которое готовится без использования мясорубки. Они получаются просто необыкновенно сочными!
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Ингредиенты:
- 500 г куриного филе (грудки или бёдра);
- 1 луковица;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 яйцо;
- 2 столовые ложки майонеза;
- 2 столовые ложки муки;
- 2 веточки укропа;
- 4 столовые ложки растительного масла;
- молотый перец и соль по вкусу.
Процесс приготовления:
- Нарежьте куриное филе тонкими полосками и затем небольшими кусочками.
- Натрите лук и чеснок на крупной тёрке.
- Смешайте в миске нарезанное куриное филе, натёртый лук, измельчённый чеснок, яйцо, муку, майонез, соль, перец и нарезанный укроп. Тщательно
- перемешайте до получения однородной массы.
- Разогрейте растительное масло на сковороде. Выкладывайте куриную смесь на сковороду большой ложкой. Прикройте сковороду крышкой и жарьте котлеты на слабом огне примерно 5 минут.
Уточнения
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру