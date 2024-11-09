Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Игрок Реала Мбаппе испытывает ментальные проблемы
Мостовой оценил важность участия Дзюбы в матче "Акрона" со "Спартаком"
Россия и Нигерия обменяются опытом по внедрению цифровых валют
Уход за укрытым виноградом зимой: советы и рекомендации
Учёные пересмотрели взгляд на магнитное поле Марса
Лайфхаки для визуального расширения однокомнатной квартиры
Поклонницы Агутина до сих пор готовы рожать ему детей
Почему собаки так не любят селфи?
Курят другие, а страдаете вы: пассивное курение и его опасности

Эти рубленые котлетки из куриного филе получаются невероятно сочными

1:07
Еда

Куриные котлеты — это нежное и вкусное блюдо, которое готовится без использования мясорубки. Они получаются просто необыкновенно сочными!

Эти рубленые котлетки из куриного филе получаются невероятно сочными
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе (грудки или бёдра);
  • 1 луковица;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 яйцо;
  • 2 столовые ложки майонеза;
  • 2 столовые ложки муки;
  • 2 веточки укропа;
  • 4 столовые ложки растительного масла;
  • молотый перец и соль по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Нарежьте куриное филе тонкими полосками и затем небольшими кусочками.
  2. Натрите лук и чеснок на крупной тёрке.
  3. Смешайте в миске нарезанное куриное филе, натёртый лук, измельчённый чеснок, яйцо, муку, майонез, соль, перец и нарезанный укроп. Тщательно
  4. перемешайте до получения однородной массы.
  5. Разогрейте растительное масло на сковороде. Выкладывайте куриную смесь на сковороду большой ложкой. Прикройте сковороду крышкой и жарьте котлеты на слабом огне примерно 5 минут.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Сочные куриные котлеты за 20 минут: рецепт, который вам понравится
Еда и рецепты
Сочные куриные котлеты за 20 минут: рецепт, который вам понравится Аудио 
Как приготовить идеальный маринад для куриного мяса
Еда и рецепты
Как приготовить идеальный маринад для куриного мяса Аудио 
Какие машины не подведут зимой: лучшие для снежных дорог
Авто
Какие машины не подведут зимой: лучшие для снежных дорог Аудио 
Популярное
Причины, почему коты требуют открыть дверь

Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.

Тайные причины кошачьих капризов у двери
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Как несвоевременная замена свечей влияет на клапаны двигателя
Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут
ТОС-1А "Солнцепёк". Ураганная огненная мощь на поле боя Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
Гости точно обзавидуются такому интерьеру! Как выбрать идеальные шторы для гостиной
Топ 10 автомобилей для надёжной зимней эксплуатации
Топ 10 автомобилей для надёжной зимней эксплуатации
Последние материалы
Как быстро и недорого преобразить интерьер квартиры
Чернобыльские лягушки показали уникальную устойчивость к радиации
Зеленский хочет открыть аэропорт Борисполь
Гимнастка Семёнова будет представлять Армению
Сергей Лазарев объяснил, почему он до сих пор один
Фёдор Емельяненко может провести бой в 2025 году
ВСУ травили газом двух российских солдат, отбивавших их атаку
Как принудительно выписать жильца из квартиры
Правила хранения картофеля: как сохранить урожай до следующего сезона
Кто получает больше выгоды в течение недели распродаж — туристы или бизнес
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.