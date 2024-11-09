Эти рубленые котлетки из куриного филе получаются невероятно сочными

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриные котлеты — это нежное и вкусное блюдо, которое готовится без использования мясорубки. Они получаются просто необыкновенно сочными!

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

500 г куриного филе (грудки или бёдра);

1 луковица;

1 зубчик чеснока;

1 яйцо;

2 столовые ложки майонеза;

2 столовые ложки муки;

2 веточки укропа;

4 столовые ложки растительного масла;

молотый перец и соль по вкусу.

Процесс приготовления:

Нарежьте куриное филе тонкими полосками и затем небольшими кусочками. Натрите лук и чеснок на крупной тёрке. Смешайте в миске нарезанное куриное филе, натёртый лук, измельчённый чеснок, яйцо, муку, майонез, соль, перец и нарезанный укроп. Тщательно перемешайте до получения однородной массы. Разогрейте растительное масло на сковороде. Выкладывайте куриную смесь на сковороду большой ложкой. Прикройте сковороду крышкой и жарьте котлеты на слабом огне примерно 5 минут.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

