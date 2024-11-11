Как правильно использовать фольгу для готовки без вреда для здоровья

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Фольга — универсальный помощник на кухне: она идеально подходит для запекания мяса, рыбы, овощей и сохранения готовых блюд. Однако, как отмечает эксперт Дарин Детвайлер, многие не задумываются о том, насколько безопасен этот сплав алюминия, меди, олова и других металлов.

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Существует мнение, что частое использование фольги может привести к накоплению алюминия в организме и спровоцировать проблемы со здоровьем, вплоть до онкологических заболеваний. Специалисты утверждают, что это преувеличение. Фольга безопасна для приготовления пищи даже при высоких температурах — до 204°C.

Важнее, с какими продуктами используется фольга. Например, кислые или соленые продукты, такие как помидоры, цитрусовые или маринады на основе уксуса, не рекомендуется оборачивать в фольгу, поскольку это может способствовать выделению большего количества алюминия и придавать пище металлический привкус.

Алюминий действительно может попадать в организм, но в микродозах. Здоровый организм легко выводит его из организма, особенно в небольших количествах, которые поступают с пищей, посудой, косметикой и лекарствами. Тем, у кого есть проблемы с почками, стоит соблюдать осторожность при использовании фольги.

Уточнения

Фольга́ — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов. Как правило, малая толщина достигается путем проката цветных металлов.

