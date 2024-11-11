Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы главные угрозы для квартир россиян
Как посадить клубнику в открытый грунт: пошаговая инструкция
Почему теории заговора так привлекательны, даже когда они не подтверждаются
Раскрываем секреты идеальных стрелок и уверенного взгляда
Ваша собака стала более агрессивной? Вот главные причины этого
Как подготовить машину к зиме и не попасть в беду
В Краснодаре открылась новая достопримечательность парка Галицкого
Тренер Спартака отметил вклад Дзюбы в развитие футбола в России
Ида Галич и Ксения Собчак не поделили платье

Как правильно использовать фольгу для готовки без вреда для здоровья

1:23
Еда

Фольга — универсальный помощник на кухне: она идеально подходит для запекания мяса, рыбы, овощей и сохранения готовых блюд. Однако, как отмечает эксперт Дарин Детвайлер, многие не задумываются о том, насколько безопасен этот сплав алюминия, меди, олова и других металлов.

Как правильно использовать фольгу для готовки без вреда для здоровья
Фото: Freepik by prostooleh, PDM

Существует мнение, что частое использование фольги может привести к накоплению алюминия в организме и спровоцировать проблемы со здоровьем, вплоть до онкологических заболеваний. Специалисты утверждают, что это преувеличение. Фольга безопасна для приготовления пищи даже при высоких температурах — до 204°C.

Важнее, с какими продуктами используется фольга. Например, кислые или соленые продукты, такие как помидоры, цитрусовые или маринады на основе уксуса, не рекомендуется оборачивать в фольгу, поскольку это может способствовать выделению большего количества алюминия и придавать пище металлический привкус.

Алюминий действительно может попадать в организм, но в микродозах. Здоровый организм легко выводит его из организма, особенно в небольших количествах, которые поступают с пищей, посудой, косметикой и лекарствами. Тем, у кого есть проблемы с почками, стоит соблюдать осторожность при использовании фольги.

Уточнения

Фольга́ — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов. Как правило, малая толщина достигается путем проката цветных металлов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Фирменные ботинки БелАЗ стоят в десять раз дешевле санкционных Timberland из США
Экономика и бизнес
Фирменные ботинки БелАЗ стоят в десять раз дешевле санкционных Timberland из США Аудио 
Как правильно посадить и ухаживать за грецким орехом в домашних условиях
Садоводство, цветоводство
Как правильно посадить и ухаживать за грецким орехом в домашних условиях Аудио 
Популярное
Пять подержанных авто, от которых стоит отказаться

Эти автомобили заставят вас чаще ездить к мастеру, чем по делам.

Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
Как узнать, что двигатель автомобиля скоро выйдет из строя
Секреты стильных причесок для зрелых женщин от стилиста
Бомбы Grom-E1. Высокоточный управляемый Гром среди ясного неба Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
Экономика Финляндии находится в состоянии стагнации после разрыва торговых отношений с Россией
Укоренение черенков в картошке: секрет успеха для садоводов
В России создали уникальный бетон со сроком службы 150-200 лет
В России создали уникальный бетон со сроком службы 150-200 лет
Последние материалы
Ваша собака стала более агрессивной? Вот главные причины этого
Как подготовить машину к зиме и не попасть в беду
В Краснодаре открылась новая достопримечательность парка Галицкого
Тренер Спартака отметил вклад Дзюбы в развитие футбола в России
Ида Галич и Ксения Собчак не поделили платье
Как Земля защищается от разрушительных вспышек Солнца
Как не ошибиться при выборе зимней жидкости для авто
О чём на самом деле неаполитанская песня из фильма Формула любви?
Соки: полезный напиток или калорийная ловушка
Зачем Лолите в райдере 50 накачанных самцов у трапа самолета?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.