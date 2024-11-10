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Как употреблять картофель зимой, чтобы не набрать лишний вес

1:02
Еда

С наступлением холодов важно пересмотреть питание, чтобы избежать проблем с фигурой и здоровьем к весне. Картофель, несмотря на его популярность, требует особого подхода. Диетолог Маргарита Королева подчеркивает, что польза или вред картофеля зависят от того, как и в каком количестве его употребляют, особенно в осенне-зимний период.

Как употреблять картофель зимой, чтобы не набрать лишний вес
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Самый полезный картофель — молодой, поскольку с длительным хранением он накапливает крахмал, а его калорийность и гликемический индекс повышаются. К тому же основная часть витаминов и минералов содержится в кожуре, но зимние клубни часто требуют очистки, так как их кожура становится жесткой.

По словам Королевой, употреблять картофель в зимние месяцы лучше не чаще двух раз в неделю, и подавать его в качестве самостоятельного блюда или с овощами. Сочетание с мясом или рыбой не рекомендуется, поскольку белки и углеводы усваиваются организмом по-разному.

Уточнения

Гликемический индекс (ГИ) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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