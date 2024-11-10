Как фисташки укрепляют организм: мнение врачей

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Фисташки, хоть и считаются орехами, на самом деле относятся к "костянкам", как и вишня или абрикос. Этот продукт богат витаминами и антиоксидантами, которые играют важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Врач Сергей Агапкин рекомендует фисташки для укрепления сосудов, считая их предпочтительным выбором среди других орехов.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pistacchi.JPG by Cemg

Специалист отметил, что ученые давно доказали: регулярное употребление фисташек снижает риск заболеваний сердца и сосудов. Также врач Александр Созыкин добавил, что в маленьком ядрышке фисташек содержатся углеводы, белки, клетчатка, витамины и полезные микроэлементы, включая тиамин, холин, лютеин и зеаксантин. Это делает фисташки полезными для всех органов и систем организма.

Фисташки можно давать даже детям, при этом дневная норма составляет 10-15 орешков. Это полезный перекус, который поддерживает работоспособность и укрепляет нервную систему.

Уточнения

Фиста́шка — небольшой род вечнозелёных или листопадных деревьев или кустарников семейства Анакардиевые (Anacardiaceae), распространённых в субтропических, частично тропических областях Старого и Нового Света.

