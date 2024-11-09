Питательный салат для тех, кто хочет подкрепиться основательно

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Салаты нередко воспринимаются как легкое блюдо, которое едва ли способно утолить голод. Однако это мнение ошибочно: существует немало рецептов сытных и вкусных салатов, которые можно подавать в качестве полноценного блюда. Один из таких — салат "Мужской завтрак".

Фото: Own work by Potkettle, CC BY 3.0

Ингредиенты:

150 г ветчины;

150 г твердого сыра;

100 г любых орехов;

2 столовые ложки нерафинированного оливкового масла;

свежий базилик по вкусу;

соль и черный перец.

Способ приготовления:

В основе этого салата — калорийные и питательные продукты, которые обеспечат чувство сытости надолго. Начнем с подготовки ингредиентов: натрите сыр на терке, измельчите орехи в ступке, нарежьте ветчину. Сложите все компоненты в салатницу, добавьте соль, перец и вымытый базилик. Перед подачей заправьте салат нерафинированным оливковым маслом, чтобы придать блюду аромат и завершенный вкус.

Уточнения

Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Известная издревле ценная плодовая культура.



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