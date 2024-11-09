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Питательный салат для тех, кто хочет подкрепиться основательно

1:05
Еда

Салаты нередко воспринимаются как легкое блюдо, которое едва ли способно утолить голод. Однако это мнение ошибочно: существует немало рецептов сытных и вкусных салатов, которые можно подавать в качестве полноценного блюда. Один из таких — салат "Мужской завтрак".

Питательный салат для тех, кто хочет подкрепиться основательно
Фото: Own work by Potkettle, CC BY 3.0

Ингредиенты:

  • 150 г ветчины;
  • 150 г твердого сыра;
  • 100 г любых орехов;
  • 2 столовые ложки нерафинированного оливкового масла;
  • свежий базилик по вкусу;
  • соль и черный перец.

Способ приготовления:

В основе этого салата — калорийные и питательные продукты, которые обеспечат чувство сытости надолго. Начнем с подготовки ингредиентов: натрите сыр на терке, измельчите орехи в ступке, нарежьте ветчину. Сложите все компоненты в салатницу, добавьте соль, перец и вымытый базилик. Перед подачей заправьте салат нерафинированным оливковым маслом, чтобы придать блюду аромат и завершенный вкус.

Уточнения

Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Известная издревле ценная плодовая культура.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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