Салаты нередко воспринимаются как легкое блюдо, которое едва ли способно утолить голод. Однако это мнение ошибочно: существует немало рецептов сытных и вкусных салатов, которые можно подавать в качестве полноценного блюда. Один из таких — салат "Мужской завтрак".
В основе этого салата — калорийные и питательные продукты, которые обеспечат чувство сытости надолго. Начнем с подготовки ингредиентов: натрите сыр на терке, измельчите орехи в ступке, нарежьте ветчину. Сложите все компоненты в салатницу, добавьте соль, перец и вымытый базилик. Перед подачей заправьте салат нерафинированным оливковым маслом, чтобы придать блюду аромат и завершенный вкус.
Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Известная издревле ценная плодовая культура.
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