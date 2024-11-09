Традиционные продукты, которые реально улучшат ваше здоровье

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук и эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух выделила несколько традиционных продуктов, которые могут укрепить здоровье.
Дополнительно, доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ, Юлия Онуфрийчук, рассказала о полезности продуктов, которые часто считаются вредными. Качественное сливочное масло не наносит вреда здоровью, а творог с повышенным содержанием жира приносит больше пользы.
Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.
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Считается, что домашних котов необходимо кормить несколько раз в день небольшими порциями, однако некоторые считают, что можно кормить котов и раз в день. Какое оптимальное количество приемов пищи должно быть у здорового животного рассказал руководитель ветеринарной клиники Николай Логинов.