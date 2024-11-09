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Традиционные продукты, которые реально улучшат ваше здоровье

1:49
Еда

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук и эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух выделила несколько традиционных продуктов, которые могут укрепить здоровье.

Традиционные продукты, которые реально улучшат ваше здоровье
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, PDM
  • Крапива, по её словам, способствует нормализации артериального давления, снижая воспаление и болевые ощущения.
  • Редька помогает улучшить кровообращение, а также оказывает положительное воздействие на сердце благодаря своим природным нитратам.
  • Крыжовник укрепляет иммунную систему, защищая мочевыводящие пути от вирусных инфекций благодаря флавоноидам и антоцианам.
  • Маш, богатый растительным белком, полезен для людей с избыточным весом и диабетом, так как способствует поддержанию здоровья и похудению.
  • Репа, содержащая витамин С, рекомендована для профилактики онкологических заболеваний и снятия воспалений.
  • Полба, благодаря высокому содержанию витаминов группы В, E, K, PP и клетчатки, стабилизирует гормональный фон, уровень сахара в крови и улучшает пищеварение.
  • Жимолость помогает замедлить старение организма, благодаря своим антиоксидантным свойствам и высокому содержанию железа, калия, кальция и фосфора.
  • Ревень оказывает противовоспалительное и антимикробное действие, благодаря витаминам, магнию, фосфору и пектину.

Дополнительно, доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ, Юлия Онуфрийчук, рассказала о полезности продуктов, которые часто считаются вредными. Качественное сливочное масло не наносит вреда здоровью, а творог с повышенным содержанием жира приносит больше пользы.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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