Традиционные продукты, которые реально улучшат ваше здоровье

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук и эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух выделила несколько традиционных продуктов, которые могут укрепить здоровье.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, PDM

Крапива, по её словам, способствует нормализации артериального давления, снижая воспаление и болевые ощущения.

Редька помогает улучшить кровообращение, а также оказывает положительное воздействие на сердце благодаря своим природным нитратам.

Крыжовник укрепляет иммунную систему, защищая мочевыводящие пути от вирусных инфекций благодаря флавоноидам и антоцианам.

Маш, богатый растительным белком, полезен для людей с избыточным весом и диабетом, так как способствует поддержанию здоровья и похудению.

Репа, содержащая витамин С, рекомендована для профилактики онкологических заболеваний и снятия воспалений.

Полба, благодаря высокому содержанию витаминов группы В, E, K, PP и клетчатки, стабилизирует гормональный фон, уровень сахара в крови и улучшает пищеварение.

Жимолость помогает замедлить старение организма, благодаря своим антиоксидантным свойствам и высокому содержанию железа, калия, кальция и фосфора.

Ревень оказывает противовоспалительное и антимикробное действие, благодаря витаминам, магнию, фосфору и пектину.

Дополнительно, доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ, Юлия Онуфрийчук, рассказала о полезности продуктов, которые часто считаются вредными. Качественное сливочное масло не наносит вреда здоровью, а творог с повышенным содержанием жира приносит больше пользы.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

