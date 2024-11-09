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Запеките лук по старинному французскому рецепту, и он улетит со стола быстрее основного блюда

2:21
Еда

Лук, приготовленный по старинному французскому рецепту, обладает таким притягательным ароматом, что его могут съесть даже быстрее, чем основное блюдо. Многие предпочитают подавать его как самостоятельное горячее с гарниром из картофеля, риса или гречки.

Запеките лук по старинному французскому рецепту, и он улетит со стола быстрее основного блюда
Фото: commons.wikimedia.org by Theoremapiphagora, CC BY-SA 4.0

Попробуйте приготовить этот лук — это не только вкусно, но и полезно, а его внешний вид заставит вас подумать, что вы находитесь в ресторане.

Ингредиенты:

  • Лук (лучше всего использовать плоский, например, ялтинский) — 2 кг;
  • Бекон — 100 г;
  • Растительное масло — 100 мл;
  • Розмарин и тимьян — по 2 веточки;
  • Красный или белый винный уксус — 100 мл;
  • Сухое вино — 200 мл;
  • Питьевая вода — 100 мл;
  • Сахарный песок или мёд — 60 г;
  • Соль — 10 г;
  • Сушёный или свежий розмарин — 5/15 г;
  • Молотый чили — 3 г;
  • Чёрный молотый перец — 4 г;
  • Растительное масло — 60 мл.

Приготовление:

  1. Очистите лук от шелухи и обрежьте его сверху и снизу. Если лук плоский, не срезайте слишком много, просто очистите его.
  2. Если лук круглый, удалите нижнюю и верхнюю части и разрежьте их пополам.
  3. Соедините ингредиенты для маринада в сотейнике и доведите до кипения.
  4. Сложите подготовленный лук в миску или контейнер и залейте кипящим маринадом. Накройте ёмкость крышкой или плёнкой и оставьте лук мариноваться при комнатной температуре на 12 часов, периодически перемешивая.
  5. Нагрейте духовку до 200 °C. В форму для запекания налейте растительное масло и выложите лук. Разложите бекон между луковицами или оберните каждую луковицу тонким ломтиком бекона.
  6. Полейте каждую луковицу чайной ложкой маринада и поставьте в разогретую духовку на 40-50 минут. В процессе запекания поливайте лук маринадом ещё несколько раз.

Подавайте горячий запечённый лук к мясу, рыбе или как самостоятельное блюдо с гарниром. Также можно подавать холодный лук с крутонами, крекерами или лавашом в качестве закуски к вину или пиву.

Уточнения

Лук репчатый (лат. Allium cepa) — широко распространённая овощная культура, растение рода Лук.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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