Запеките лук по старинному французскому рецепту, и он улетит со стола быстрее основного блюда

Лук, приготовленный по старинному французскому рецепту, обладает таким притягательным ароматом, что его могут съесть даже быстрее, чем основное блюдо. Многие предпочитают подавать его как самостоятельное горячее с гарниром из картофеля, риса или гречки.
Попробуйте приготовить этот лук — это не только вкусно, но и полезно, а его внешний вид заставит вас подумать, что вы находитесь в ресторане.
Ингредиенты:
Приготовление:
Подавайте горячий запечённый лук к мясу, рыбе или как самостоятельное блюдо с гарниром. Также можно подавать холодный лук с крутонами, крекерами или лавашом в качестве закуски к вину или пиву.
Лук репчатый (лат. Allium cepa) — широко распространённая овощная культура, растение рода Лук.
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