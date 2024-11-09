Запеките лук по старинному французскому рецепту, и он улетит со стола быстрее основного блюда

2:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Лук, приготовленный по старинному французскому рецепту, обладает таким притягательным ароматом, что его могут съесть даже быстрее, чем основное блюдо. Многие предпочитают подавать его как самостоятельное горячее с гарниром из картофеля, риса или гречки.

Фото: commons.wikimedia.org by Theoremapiphagora, CC BY-SA 4.0

Попробуйте приготовить этот лук — это не только вкусно, но и полезно, а его внешний вид заставит вас подумать, что вы находитесь в ресторане.

Ингредиенты:

Лук (лучше всего использовать плоский, например, ялтинский) — 2 кг;

Бекон — 100 г;

Растительное масло — 100 мл;

Розмарин и тимьян — по 2 веточки;

Красный или белый винный уксус — 100 мл;

Сухое вино — 200 мл;

Питьевая вода — 100 мл;

Сахарный песок или мёд — 60 г;

Соль — 10 г;

Сушёный или свежий розмарин — 5/15 г;

Молотый чили — 3 г;

Чёрный молотый перец — 4 г;

Растительное масло — 60 мл.

Приготовление:

Очистите лук от шелухи и обрежьте его сверху и снизу. Если лук плоский, не срезайте слишком много, просто очистите его. Если лук круглый, удалите нижнюю и верхнюю части и разрежьте их пополам. Соедините ингредиенты для маринада в сотейнике и доведите до кипения. Сложите подготовленный лук в миску или контейнер и залейте кипящим маринадом. Накройте ёмкость крышкой или плёнкой и оставьте лук мариноваться при комнатной температуре на 12 часов, периодически перемешивая. Нагрейте духовку до 200 °C. В форму для запекания налейте растительное масло и выложите лук. Разложите бекон между луковицами или оберните каждую луковицу тонким ломтиком бекона. Полейте каждую луковицу чайной ложкой маринада и поставьте в разогретую духовку на 40-50 минут. В процессе запекания поливайте лук маринадом ещё несколько раз.

Подавайте горячий запечённый лук к мясу, рыбе или как самостоятельное блюдо с гарниром. Также можно подавать холодный лук с крутонами, крекерами или лавашом в качестве закуски к вину или пиву.

Уточнения

Лук репчатый (лат. Allium cepa) — широко распространённая овощная культура, растение рода Лук.



