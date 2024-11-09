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Горячий шоколад для осенних вечеров — оригинальные идеи приготовления

1:08
Еда

Пряный шоколад

Добавьте щепотку корицы, мускатного ореха и щепотку кайенского перца в горячий шоколад, чтобы получить восхитительный пряный оттенок. Украсьте палочкой корицы.

Горячий шоколад для осенних вечеров — оригинальные идеи приготовления
Фото: commons.wikimedia.org by Itisdacurlz, CC BY 3.0

Цедра апельсина

Натрите немного цедры апельсина в горячий шоколад для цитрусового вкуса. По желанию добавьте немного экстракта апельсина для более выраженного вкуса.

Мятное блаженство

Измельчите мятные леденцы и добавьте их в горячий шоколад для освежающего вкуса. Сверху полейте взбитыми сливками.

Кокос

Смешайте напиток со столовой ложкой кокосового молока или кокосовых сливок для придания тропического оттенка. Украсьте тертым кокосом или сбрызните шоколадным сиропом.

Карамельное наслаждение

Добавьте карамельный соус для получения сладкого и приятного вкуса. Сверху полейте ложкой взбитых сливок и сбрызните дополнительной карамелью.

Гармония лесного ореха

Добавьте в горячий шоколад немного сиропа из фундука или измельченного фундука. 

 

Уточнения

Горячий шоколад готовят из растопленного плиточного шоколада (или шоколадной стружки) исключительно на молоке с добавлением ванили, сахара, корицы и взбивают его до состояния пены.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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