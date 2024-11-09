Горячий шоколад для осенних вечеров — оригинальные идеи приготовления

Добавьте щепотку корицы, мускатного ореха и щепотку кайенского перца в горячий шоколад, чтобы получить восхитительный пряный оттенок. Украсьте палочкой корицы.
Натрите немного цедры апельсина в горячий шоколад для цитрусового вкуса. По желанию добавьте немного экстракта апельсина для более выраженного вкуса.
Измельчите мятные леденцы и добавьте их в горячий шоколад для освежающего вкуса. Сверху полейте взбитыми сливками.
Смешайте напиток со столовой ложкой кокосового молока или кокосовых сливок для придания тропического оттенка. Украсьте тертым кокосом или сбрызните шоколадным сиропом.
Добавьте карамельный соус для получения сладкого и приятного вкуса. Сверху полейте ложкой взбитых сливок и сбрызните дополнительной карамелью.
Добавьте в горячий шоколад немного сиропа из фундука или измельченного фундука.
Горячий шоколад готовят из растопленного плиточного шоколада (или шоколадной стружки) исключительно на молоке с добавлением ванили, сахара, корицы и взбивают его до состояния пены.
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Считается, что домашних котов необходимо кормить несколько раз в день небольшими порциями, однако некоторые считают, что можно кормить котов и раз в день. Какое оптимальное количество приемов пищи должно быть у здорового животного рассказал руководитель ветеринарной клиники Николай Логинов.