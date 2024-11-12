Омлет по-японски: нежный рулет, который удивит вас вкусом

На постсоветском пространстве и в странах Запада омлет чаще всего готовят по одному простому рецепту: яйца смешивают с молоком и обжаривают. Иногда добавляют зелень, сыр или кусочки мяса и овощей. Результат получается вкусным, но стандартным.
А почему бы не попробовать японский вариант омлета? В Японии популярен особенный омлет "тамагояки" — нежный, воздушный рулет, который выглядит аппетитно и имеет удивительный вкус.
Как приготовить японский омлет тамагояки:
Повторяйте, пока не израсходуете всю яичную основу. В результате получится нежный рулет — знаменитый японский омлет "тамагояки". Он порадует вас не только интересным внешним видом, но и необычайной мягкостью и насыщенным вкусом.
Тамагояки тамаго-яки (яп. 卵焼き или 玉子焼き, "жареноe яйцо", также называется ацуяки-тамаго) — блюдо японской кухни, сладкий или пряный омлет.
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