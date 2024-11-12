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Омлет по-японски: нежный рулет, который удивит вас вкусом

1:42
Еда

На постсоветском пространстве и в странах Запада омлет чаще всего готовят по одному простому рецепту: яйца смешивают с молоком и обжаривают. Иногда добавляют зелень, сыр или кусочки мяса и овощей. Результат получается вкусным, но стандартным.

Омлет по-японски: нежный рулет, который удивит вас вкусом
Фото: flickr.com by vidalia_11, CC BY 2.0

А почему бы не попробовать японский вариант омлета? В Японии популярен особенный омлет "тамагояки" — нежный, воздушный рулет, который выглядит аппетитно и имеет удивительный вкус.

Как приготовить японский омлет тамагояки:

  1. В миске взбейте три яйца до образования пены, затем процедите их через мелкое сито.
  2. К яичной массе добавьте столовую ложку молока, нарезанный лук и морковь (по 15 г каждого), зелёный лук (5 г), соль и перец по вкусу.
  3. Нагрейте сковороду на слабом огне, смажьте её маслом и вылейте немного яичной смеси, чтобы получился тонкий слой.
  4. Через пару минут, когда яичный блинчик слегка схватится, начните сворачивать его в рулет, оставляя одну треть открытой.
  5. Сдвиньте свёрнутый блинчик вправо, оставив свободное место на сковороде слева, и вылейте туда еще немного яичной массы.
  6. Когда новая порция начнет схватываться, продолжайте сворачивать омлет, добавляя по мере необходимости ещё массы.

Повторяйте, пока не израсходуете всю яичную основу. В результате получится нежный рулет — знаменитый японский омлет "тамагояки". Он порадует вас не только интересным внешним видом, но и необычайной мягкостью и насыщенным вкусом.

Уточнения

Тамагояки тамаго-яки (яп. 卵焼き или 玉子焼き, "жареноe яйцо", также называется ацуяки-тамаго) — блюдо японской кухни, сладкий или пряный омлет.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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