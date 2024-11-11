Как правильно мыть шампиньоны перед жаркой

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие гурманы обожают шампиньоны за их насыщенный вкус и доступную стоимость. Эти грибы можно смело назвать универсальными: они подходят для множества блюд и могут стать ярким акцентом в кулинарии. Но чтобы шампиньоны раскрыли свой вкус и приобрели идеальную текстуру, их нужно правильно подготовить к жарке.

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К сожалению, существует распространённая ошибка, которую допускают многие кулинары ещё до начала жарки.

Чего не следует делать при мытье шампиньонов:

Некоторые просто промывают шампиньоны под струёй воды в дуршлаге, а затем отправляют их сразу на сковороду. Этот метод приводит к тому, что грибы впитывают слишком много воды, и в процессе жарки начинают тушиться или вариться, вместо того чтобы подрумяниться. В итоге их вкус раскрывается недостаточно ярко, а консистенция становится водянистой.

Как правильно подготовить шампиньоны к жарке:

Полностью отказываться от мытья не стоит — шампиньоны нужно очистить от грязи. Если они относительно чистые, достаточно протереть их влажной тряпочкой. Если же грибы более загрязнены, промойте их под струёй воды, но не задерживайте долго. Затем выложите шампиньоны на бумажные салфетки, чтобы убрать лишнюю влагу перед тем, как жарить.

Следуя этим простым советам, вы сможете приготовить грибы с насыщенным ароматом и идеально сбалансированной текстурой.

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).

