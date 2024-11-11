Зачем в фарш для котлет добавляют сахар и сливочное масло

Любой повар подтвердит, что дополнительные ингредиенты способны кардинально изменить вкус и текстуру котлет, делая их более сочными и насыщенными. Даже самые неожиданные добавки могут превратить обычное блюдо в кулинарный шедевр.
Попробуйте эти простые ингредиенты, чтобы улучшить вкус и текстуру ваших котлет и сделать их еще более привлекательными и аппетитными.
Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.
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