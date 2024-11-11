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Простой секрет румяной корочки: чем заменить яйца в выпечке

1:15
Еда

Смазывание теста яйцом — традиционный способ придания выпечке аппетитной золотистой корочки и глянцевого блеска. Но что делать, если куриных яиц под рукой не оказалось? К счастью, можно использовать другие простые ингредиенты, которые помогут добиться нужного результата.

Простой секрет румяной корочки: чем заменить яйца в выпечке
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Чем заменить яйцо для смазывания выпечки:

  • Молоко — прекрасная альтернатива яйцу. При смазывании им поверхность булочек становится золотистой, создавая аппетитный вид.
  • Сливочное масло — ещё один удачный вариант. Масло придаёт выпечке красивую корочку, а также делает её мягкой и нежной. Чтобы получить лучший результат, смажьте булочки маслом за 10 минут до окончания выпекания.

Для придания блеска:

После выпекания выпечка, смазанная молоком или маслом, обычно остаётся матовой. Если хочется придать ей глянцевый блеск, смажьте готовые изделия сладкой водой. Просто нанесите её кисточкой на горячую поверхность булочек, и они обретут красивый блеск, который завершит их идеальный вид.

Таким образом, даже при отсутствии яиц, вы легко добьётесь привлекательного внешнего вида вашей выпечки.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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