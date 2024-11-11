Простой секрет румяной корочки: чем заменить яйца в выпечке

Смазывание теста яйцом — традиционный способ придания выпечке аппетитной золотистой корочки и глянцевого блеска. Но что делать, если куриных яиц под рукой не оказалось? К счастью, можно использовать другие простые ингредиенты, которые помогут добиться нужного результата.
После выпекания выпечка, смазанная молоком или маслом, обычно остаётся матовой. Если хочется придать ей глянцевый блеск, смажьте готовые изделия сладкой водой. Просто нанесите её кисточкой на горячую поверхность булочек, и они обретут красивый блеск, который завершит их идеальный вид.
Таким образом, даже при отсутствии яиц, вы легко добьётесь привлекательного внешнего вида вашей выпечки.
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