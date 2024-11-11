Простой секрет румяной корочки: чем заменить яйца в выпечке

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Смазывание теста яйцом — традиционный способ придания выпечке аппетитной золотистой корочки и глянцевого блеска. Но что делать, если куриных яиц под рукой не оказалось? К счастью, можно использовать другие простые ингредиенты, которые помогут добиться нужного результата.

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Чем заменить яйцо для смазывания выпечки:

Молоко — прекрасная альтернатива яйцу. При смазывании им поверхность булочек становится золотистой, создавая аппетитный вид.

— прекрасная альтернатива яйцу. При смазывании им поверхность булочек становится золотистой, создавая аппетитный вид. Сливочное масло — ещё один удачный вариант. Масло придаёт выпечке красивую корочку, а также делает её мягкой и нежной. Чтобы получить лучший результат, смажьте булочки маслом за 10 минут до окончания выпекания.

Для придания блеска:

После выпекания выпечка, смазанная молоком или маслом, обычно остаётся матовой. Если хочется придать ей глянцевый блеск, смажьте готовые изделия сладкой водой. Просто нанесите её кисточкой на горячую поверхность булочек, и они обретут красивый блеск, который завершит их идеальный вид.

Таким образом, даже при отсутствии яиц, вы легко добьётесь привлекательного внешнего вида вашей выпечки.