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Кабачки на новый лад: вкусный рецепт в панировке с чесночным соусом

1:35
Еда

С приходом лета кабачки появляются на полках магазинов и рынках, привлекая внимание любителей свежих овощей. Это время, когда хозяйки охотно готовят из них всевозможные блюда: жарят, делают оладьи, торты и, конечно, кабачковую икру. Но если привычные рецепты уже приелись, предлагаем попробовать интересный вариант — обжаренные кабачковые палочки в хрустящей панировке с чесночным соусом.

Кабачки на новый лад: вкусный рецепт в панировке с чесночным соусом
Фото: Freepik by stockking, PDM

Вам понадобится:

  • кабачки — 400–500 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • сыр — 100 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • мука — 2 ст. л.;
  • панировочные сухари — 2 ст. л.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • свежая зелень, соль и специи — по вкусу.

Как готовить:

  1. Нарежьте кабачки палочками, выложите в миску, добавьте соль и специи, перемешайте и оставьте на 20 минут, чтобы кабачки дали сок.
  2. Для кляра взбейте яйцо с солью и перцем, натрите сыр и добавьте измельчённую зелень.
  3. В отдельной посуде смешайте муку и панировочные сухари.
  4. Слейте лишний сок с кабачков, затем каждый брусок обваляйте сначала в сухой смеси, затем в кляре, и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки.
  5. Приготовьте соус, смешав сметану с измельченным чесноком и рубленой зеленью.

Подавайте хрустящие кабачки с соусом — это отличный летний закусочный вариант, который обязательно понравится всей семье.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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