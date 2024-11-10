Кабачки на новый лад: вкусный рецепт в панировке с чесночным соусом

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

С приходом лета кабачки появляются на полках магазинов и рынках, привлекая внимание любителей свежих овощей. Это время, когда хозяйки охотно готовят из них всевозможные блюда: жарят, делают оладьи, торты и, конечно, кабачковую икру. Но если привычные рецепты уже приелись, предлагаем попробовать интересный вариант — обжаренные кабачковые палочки в хрустящей панировке с чесночным соусом.

Фото: Freepik by stockking, PDM

Вам понадобится:

кабачки — 400–500 г;

яйца — 4 шт.;

сыр — 100 г;

чеснок — 2 зубчика;

мука — 2 ст. л.;

панировочные сухари — 2 ст. л.;

сметана — 3 ст. л.;

свежая зелень, соль и специи — по вкусу.

Как готовить:

Нарежьте кабачки палочками, выложите в миску, добавьте соль и специи, перемешайте и оставьте на 20 минут, чтобы кабачки дали сок. Для кляра взбейте яйцо с солью и перцем, натрите сыр и добавьте измельчённую зелень. В отдельной посуде смешайте муку и панировочные сухари. Слейте лишний сок с кабачков, затем каждый брусок обваляйте сначала в сухой смеси, затем в кляре, и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. Приготовьте соус, смешав сметану с измельченным чесноком и рубленой зеленью.

Подавайте хрустящие кабачки с соусом — это отличный летний закусочный вариант, который обязательно понравится всей семье.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

