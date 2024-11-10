Кабачки на новый лад: вкусный рецепт в панировке с чесночным соусом

С приходом лета кабачки появляются на полках магазинов и рынках, привлекая внимание любителей свежих овощей. Это время, когда хозяйки охотно готовят из них всевозможные блюда: жарят, делают оладьи, торты и, конечно, кабачковую икру. Но если привычные рецепты уже приелись, предлагаем попробовать интересный вариант — обжаренные кабачковые палочки в хрустящей панировке с чесночным соусом.
Вам понадобится:
Как готовить:
Подавайте хрустящие кабачки с соусом — это отличный летний закусочный вариант, который обязательно понравится всей семье.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
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