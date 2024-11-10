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Рецепт нежных банановых оладий: секретное тесто без яиц и кефира

1:04
Еда

Для приготовления классических оладий обычно используют яйца и кефир. Но, оказывается, есть способ обойтись без этих ингредиентов, создав необычные, но невероятно вкусные и нежные оладьи. Секрет кроется в замене яйца на банан, который придаёт тесту особую текстуру и естественную сладость.

Рецепт нежных банановых оладий: секретное тесто без яиц и кефира
Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Spils, CC BY-SA 2.0

Рецепт банановых оладий без яиц и кефира:

Возьмите два спелых банана, очистите их и разомните мякоть вилкой до состояния пюре.

Добавьте к бананам пол чайной ложки соли и одну столовую ложку сахара.

В получившуюся банановую массу добавьте полторы столовые ложки растительного масла и тщательно перемешайте.

Медленно введите 150 граммов муки, добавив один стакан воды, и тщательно перемешайте тесто до однородности.

Теперь из готового теста можно жарить аппетитные банановые оладьи.

Пышные и ароматные, они станут отличным вариантом для завтрака или лёгкого перекуса!

Уточнения

Бана́н - название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa x paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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