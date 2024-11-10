Рецепт нежных банановых оладий: секретное тесто без яиц и кефира

Для приготовления классических оладий обычно используют яйца и кефир. Но, оказывается, есть способ обойтись без этих ингредиентов, создав необычные, но невероятно вкусные и нежные оладьи. Секрет кроется в замене яйца на банан, который придаёт тесту особую текстуру и естественную сладость.
Рецепт банановых оладий без яиц и кефира:
Возьмите два спелых банана, очистите их и разомните мякоть вилкой до состояния пюре.
Добавьте к бананам пол чайной ложки соли и одну столовую ложку сахара.
В получившуюся банановую массу добавьте полторы столовые ложки растительного масла и тщательно перемешайте.
Медленно введите 150 граммов муки, добавив один стакан воды, и тщательно перемешайте тесто до однородности.
Теперь из готового теста можно жарить аппетитные банановые оладьи.
Пышные и ароматные, они станут отличным вариантом для завтрака или лёгкого перекуса!
Бана́н - название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa x paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.
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