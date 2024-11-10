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Быстрый рецепт мясных ёжиков с рисом, идеально для семейного ужина

1:53
Еда

Мясные ёжики с рисом — простое и вкусное блюдо, которое станет отличным вариантом для семейного обеда. Сочные, нежные и аппетитные ёжики в сметанно-томатном соусе отлично сочетаются с гарнирами или подаются как самостоятельное блюдо.

Быстрый рецепт мясных ёжиков с рисом, идеально для семейного ужина
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Ингредиенты:

  • Мясной фарш — 300 г
  • Длиннозёрный рис — 100 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Промойте рис и залейте его кипятком. Оставьте под крышкой на 20 минут — это предотвратит сухость ёжиков.

В фарш добавьте перекрученный лук и чеснок, посолите и поперчите по вкусу. Добавьте рис, отцедив его через сито. Тщательно перемешайте фарш с рисом.

Скатайте небольшие шарики из фарша и риса влажными руками. Из указанного количества ингредиентов получится около 10 ёжиков.

Смажьте дно керамической формы для запекания 1 ст. л. растительного масла и выложите ёжики.

Для соуса смешайте сметану, томатную пасту и немного кипячёной воды. При необходимости подсолите соус.

Полейте ёжики соусом. Если хотите полностью мягкие ёжики, заливайте "с головой"; для лёгкой корочки залейте соусом на 3/4 высоты ёжиков.

Накройте форму крышкой или фольгой и запекайте в духовке при температуре 200 °C в течение 30-40 минут. За 10 минут до готовности можно снять крышку, чтобы образовалась аппетитная корочка.

Готовые ёжики в духовке получаются сочными и ароматными, а соус придаёт им мягкость и насыщенный вкус!

Уточнения

Фарш (от лат. farcire - "начинять" или от фр. farce через нем. Farce - "начинка") — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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