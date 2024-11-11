Мёд в доме: как сохранить его целебные свойства

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Мёд — это натуральный продукт с множеством целебных свойств, и он есть почти в каждом доме. Однако, чтобы сохранить его пользу, нужно знать, как правильно его хранить.

Фото: flickr.com by Dino Giordano, CC BY 2.0

При неправильном хранении мёд может изменить консистенцию, запах и вкус, а в некоторых случаях — прокиснуть. Чтобы этого избежать, его нужно держать в чистой и сухой посуде из стекла, алюминия, нержавеющей стали или пищевого пластика. Специалисты уточнили, что в пластиковой таре мёд хранится не более года, так как со временем может впитывать химические примеси из материала.

Если использовать железную ёмкость, мёд окислится, в осиновой бочке он станет горьким, а в дубовой потемнеет.

Хранить мёд следует при температуре 6-20°C вдали от продуктов и веществ с резким запахом, таких как рыба, чеснок и бензин. Не рекомендуется оставлять его при комнатной температуре на длительное время, добавили эксперты.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.



