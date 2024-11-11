Ленивые голубцы: вкусный и полезный рецепт с булгуром вместо риса

Рецепт "ленивых" голубцов — идеальное решение для тех, у кого плотный рабочий график, но кто хочет приготовить вкусное и сбалансированное блюдо. Этот вариант голубцов богат белком и клетчаткой, а если заменить рис на булгур, получится ещё более полезное блюдо. Вот как его приготовить.

Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, CC BY-SA 4.0

Вам понадобятся: нежирная свинина, белокочанная капуста, репчатый лук, морковь, куриные яйца, мука, соль, перец, сливочное масло, панировочные сухари, растительное масло, вода и булгур.

Сначала нарежьте капусту и опустите её в кипящую воду. Плиту сразу выключите и накройте капусту крышкой, чтобы она пропарилась около пяти минут, затем слейте воду.

Отварите булгур, приготовьте зажарку из лука и моркови, а из свинины сделайте фарш, добавив в него яйцо и специи.

Теперь смешайте капусту, зажарку, фарш и булгур. Сформируйте из этой массы небольшие котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях и обжарьте до золотистой корочки.

Для соуса растопите сливочное масло на сковороде, добавьте муку и слегка обжарьте её. Затем добавьте томатную пасту и воду, варите соус до загустения, тщательно размешивая, чтобы избежать комочков.

Выложите голубцы в форму для запекания, залейте соусом и запекайте при температуре 190°C около 30 минут. Блюдо готово!

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом.

