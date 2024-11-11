Чем опасен диоксид серы и как выбрать продукты без добавки Е220

Диоксид серы используется не только в сухофруктах, но и в других продуктах как эффективный консервант. Его добавляют в колбасы, соки, уксус, маринованные овощи и даже вино.
На пищевом производстве диоксид серы разрешен, и на этикетках его указывают как добавку Е220. Но насколько он безопасен для здоровья?
Учёные продолжают исследовать влияние диоксида серы на организм. Известно, что он подавляет рост микробов и продлевает срок годности продуктов. Также диоксид серы обладает антиоксидантными свойствами, предотвращая потемнение и окисление продуктов.
Гастроэнтеролог Владимир Логинов отмечает, что диоксид серы безопасен для здоровых людей. Однако у чувствительных к нему людей он может вызвать нежелательные реакции, такие как аллергия, проблемы с дыхательной, сердечно-сосудистой и пищеварительной системами.
Поэтому людям с астмой, аллергией и заболеваниями сердца лучше избегать продуктов с содержанием диоксида серы, рекомендует эксперт.
Консерва́нты — вещества, затрудняющие жизнедеятельность микроорганизмов и некоторых других живых существ в пищевых продуктах, лекарствах и косметике.
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