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Чем опасен диоксид серы и как выбрать продукты без добавки Е220

1:09
Еда

Диоксид серы используется не только в сухофруктах, но и в других продуктах как эффективный консервант. Его добавляют в колбасы, соки, уксус, маринованные овощи и даже вино.

Чем опасен диоксид серы и как выбрать продукты без добавки Е220
Фото: freepik.com by stockking, PDM

На пищевом производстве диоксид серы разрешен, и на этикетках его указывают как добавку Е220. Но насколько он безопасен для здоровья?

Учёные продолжают исследовать влияние диоксида серы на организм. Известно, что он подавляет рост микробов и продлевает срок годности продуктов. Также диоксид серы обладает антиоксидантными свойствами, предотвращая потемнение и окисление продуктов.

Гастроэнтеролог Владимир Логинов отмечает, что диоксид серы безопасен для здоровых людей. Однако у чувствительных к нему людей он может вызвать нежелательные реакции, такие как аллергия, проблемы с дыхательной, сердечно-сосудистой и пищеварительной системами.

Поэтому людям с астмой, аллергией и заболеваниями сердца лучше избегать продуктов с содержанием диоксида серы, рекомендует эксперт.

Уточнения

Консерва́нты — вещества, затрудняющие жизнедеятельность микроорганизмов и некоторых других живых существ в пищевых продуктах, лекарствах и косметике.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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