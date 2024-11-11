Полезные продукты русской кухни: как питаться для долголетия

Сколько бы ни появлялось новых диет, "русская" остаётся одной из самых полезных. О её принципах рассказали реабилитолог Сергей Агапкин и геронтолог Светлана Трофимова в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".
Специалисты объяснили, что "русская диета" не требует серьёзных изменений в рационе — достаточно включить в питание традиционные продукты: репу, квашеную капусту, простоквашу и яблочную пастилу. Такой этнический подход к питанию, по словам врачей, проверен веками и помогает поддерживать здоровье и долголетие.
Сергей Агапкин отметил, что репа богата глюкозинолатами, которые укрепляют сосуды и препятствуют развитию атеросклероза. Также в этом корнеплоде есть сульфорафан с противораковыми свойствами.
Яблочная пастила, благодаря содержанию пектина, замедляет усвоение сахара, сохраняя чувство сытости на длительное время.
Квашеная капуста не только богата витаминами, но и является источником коллагена, полезного для кожи, волос и ногтей. Простокваша, в свою очередь, содержит фосфор и кальций, укрепляющие кости.
Питаться только этими продуктами не стоит — важен разнообразный рацион. Однако включение традиционных компонентов русской кухни в повседневное меню может принести значительную пользу.
Репа или репа огородная — однолетнее или двулетнее травянистое растение, вид рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Brassicaceae) или Крестоцветные (Cruciferae).
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