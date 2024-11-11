Свинина или говядина: диетолог раскрыла, какое мясо полезнее

Красное мясо — важная часть рациона, и выбор продуктов обширен: свинина, говядина, баранина, гусятина, а также куриные бедра и голени.
Наибольшей популярностью пользуются свинина и говядина, но многие предпочитают говядину, считая её более полезной. Однако, как отмечает диетолог Галина Анисеня, это не всегда так.
Специалист объяснила, в каких случаях свинина может быть более полезной. Прежде всего, организм лучше усваивает свиные жиры, что снижает нагрузку на пищеварительную систему и уменьшает риск развития заболеваний кишечника.
Кроме того, в свинине содержится больше витамина В3, который необходим для поддержания нормальной работы центральной нервной системы. Это мясо полезно и для щитовидной железы, так как богато селеном — элементом, способствующим выработке гормонов и поддерживающим здоровье кожи.
Еще одним преимуществом свинины является её доступная цена и сравнительно низкая калорийность (если выбирать постную вырезку). Рекомендуется употреблять не более 250 г такого мяса в день, сочетая его с овощами.
Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней. Второй по объёмам производства и потребления в мире вид мяса после мяса птицы.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, как сохранить аккумулятор и двигатель зимой: советы по зарядке, уходу за маслом и предотвращению нагара для долгой службы автомобиля в холодное время года.