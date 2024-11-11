Курица или яйца: какой источник белка усваивается лучше

Курица и яйца — самые популярные источники животного белка, но в каком из них его больше?
Курица содержит от 23 до 31 г белка на 100 г, в зависимости от части тушки. В яйцах же 12,6 г белка на 100 г. Оба продукта имеют одинаковый состав незаменимых аминокислот, поэтому кажется, что курица — более выгодный выбор для получения большего количества белка. Но всё не так однозначно.
Исследования показывают, что усвояемость белка из яиц составляет 97%, а из курицы — 94%. Это значит, что из яиц организм сможет получить больше аминокислот.
Эксперты рекомендуют не делать выбор между курицей и яйцами, так как оба продукта являются отличными источниками белка.
"Курица и вареные яйца перевариваются более чем на 90%, тогда как растительные белки усваиваются с эффективностью 45-80%. Оба продукта — высококачественные источники белка, которые легко расщепляются организмом", — отмечает эксперты.
Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.
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