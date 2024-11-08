Соус Цезарь: секрет идеальной кремовой текстуры в домашних условиях

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Соус для знаменитого салата "Цезарь" по одной из версий появился благодаря случаю: его основа из оливкового масла, слегка недоваренных яиц, вустерского соуса и лимонного сока родилась неожиданно, но сразу пришлась по вкусу гурманам.

Фото: flickr.com by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, CC BY 2.0

Позднее для более насыщенного вкуса в рецепт начали добавлять анчоусы, дижонскую горчицу, чеснок и пармезан. В домашних рецептах, для избежания использования сырых яиц, часто используется майонез, который заменяет яйцо и масло, сохраняя кремовую текстуру соуса.

Ингредиенты:

Оливковое масло — 80-100 мл

Яйцо — 1 шт.

Чеснок — 1-2 зубчика

Горчица (средней остроты) — 1 ч. л.

Лимонный сок — 1-2 ст. л.

Анчоусы — по желанию, 2 филе

Пармезан — по желанию, 1-2 ч. л.

Вустерский соус — 1-2 ч. л.

Приготовление:

Тщательно вымойте яйцо, залейте его кипятком и оставьте на одну-две минуты, чтобы придать ему нужную консистенцию для соуса.

Натертую мелко пармезан добавьте к остальным ингредиентам.

В чаше блендера смешайте яйцо, горчицу, чеснок, пармезан, вустерский соус, анчоусы, лимонный сок и оливковое масло до однородной кремообразной массы.

Соус готов!

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

