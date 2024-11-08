Соус Цезарь: секрет идеальной кремовой текстуры в домашних условиях

Соус для знаменитого салата "Цезарь" по одной из версий появился благодаря случаю: его основа из оливкового масла, слегка недоваренных яиц, вустерского соуса и лимонного сока родилась неожиданно, но сразу пришлась по вкусу гурманам.
Позднее для более насыщенного вкуса в рецепт начали добавлять анчоусы, дижонскую горчицу, чеснок и пармезан. В домашних рецептах, для избежания использования сырых яиц, часто используется майонез, который заменяет яйцо и масло, сохраняя кремовую текстуру соуса.
Ингредиенты:
Приготовление:
Тщательно вымойте яйцо, залейте его кипятком и оставьте на одну-две минуты, чтобы придать ему нужную консистенцию для соуса.
Натертую мелко пармезан добавьте к остальным ингредиентам.
В чаше блендера смешайте яйцо, горчицу, чеснок, пармезан, вустерский соус, анчоусы, лимонный сок и оливковое масло до однородной кремообразной массы.
Соус готов!
Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Удивительная находка на дне Тихого океана — дорога из "кирпичей", ведущая в глубину.